Sport in tv oggi (giovedì 12 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 12 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati su quanto accadrà alla Stadio Giuseppe Meazza di Milano, per la grande Classica del calcio europeo tra Italia e Francia, valida per la fase a gironi di Nations League di calcio. Gli uomini di Roberto Mancini si giocano le loro chance di qualificazione alla seconda fase contro la corazzata di Zinedine Zidane.

Allargando il discorso, da seguire la prima giornata di gare dei campionati italiani di nuoto in vasca corta, validi anche come qualificazione ai Mondiali di Pechino nella piscina da 25 metri, senza dimenticare l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano in campo, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno e tanto tennis. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 12 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 novembre

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: trap uomini/donne (25 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2026: pistola automatica 25 metri uomini (fase di tiro rapido) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Olimpiadi Giovanili, undicesima giornata – Diretta tv su RaiSportHD dalle 14.30 alle 15.20; in streaming integrale su Olympic Channel, per futsal e beach hanball su Discovery Plus e HBO Max, su Rai Play dalle 14.30 alle 15.20.

10.30 Nuoto, Campionati italiani vasca corta 2026: prima giornata (batterie) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Tiro a volo, Mondiali 2026: finale trap donne – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

12.00 Tennis, ATP Finals 2026: sorteggio tabellone – Diretta streaming sul canale Youtube ATP Tour dalle 11.45.

13.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: finale trap uomini – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

13.00 Tennis, ATP Stoccolma 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00, Sky Sport Max (206) dalle 20.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Humbert 4° match e inizio programma alle 13:00)

18.00 Calcio, Nations League 2026-2027: Turchia vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Nuoto, Campionati italiani vasca corta 2026: prima giornata (finali A) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: Spandau 04 Berlin vs Rari Nantes Savona – Diretta streaming su European Aquatics TV.

20.00 Basket, Eurocup 2026-2027: Francoforte vs Maxima Roma – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega 2026-2027: Olympiacos vs Dubai – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega 2026-2027: Armani Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: CN Posillipo vs BVSC Manna ABC – Diretta streaming su European Aquatics TV.

20.45 Calcio, Nations League 2026-2027: Inghilterra vs Croazia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Nations League 2026-2027: Italia vs Francia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.50 Volley femminile, Serie A1 2026-2027: ChorusLife Volley Bergamo vs Granda Volley Cuneo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, DAZN e sul canale Youtube Lega Volley Femminile.

21.00 Tennis, WTA Finals 2026: singolari – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.

Venerdì 13 novembre

00.00 Tennis, WTA Finals 2026: doppi – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Perez/Schuurs 2° match dalle 00.00 italiane)

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.30 E 17.10

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HUMBERT (4° MATCH DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS DI BASKET DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI CALCIO DALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS (4° MATCH DALLE 21.00)