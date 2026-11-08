LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Antonelli a caccia della vittoria, Ferrari attende un’occasione

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo storico circuito di Interlagos, assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno e bisognerà anche prestare attenzione al meteo.

Le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono. I team e i piloti, dunque, dovranno essere pronti anche a questa eventualità, nella consapevolezza che in caso di perturbazione molto intensa il GP potrebbe essere posticipato. Una situazione che è già accaduta in passato in questa tappa brasiliana.

Un round particolare perché posteriore alla grande festa per il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha conquistato il suo primo iride, all’età di 20 anni e 68 giorni, un record assoluto di precocità. Il giovane bolognese, dunque, vorrà competere al 100% anche per assicurare il titolo costruttori alla Stella a tre punte.

In questo contesto sarà da capire la performance della Ferrari. La Rossa, con temperature basse, ha fatto fatica a trovare la quadra e a sfruttare le gomme Pirelli a dovere. Da capire se e quanto le condizioni meteorologiche mutevoli potrebbero venire incontro alle esigenze della scuderia di Maranello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara in terra verdeoro è prevista dalle 18:00 italiane. Si prevedono 71 giri molto intensi. Buon divertimento!