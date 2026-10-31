Sport in tv oggi (sabato 31 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 31 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la F1 con il GP del Messico, il Motomondiale con il GP della Malesia, il curling con gli Europei, lo short track con il World Tour, e tanto altro ancora.

Nel torneo WTA 500 di Tokyo, si disputeranno le semifinali del tabellone principale di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, si giocherà l’ultimo pass per le Finals nello scontro diretto con la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Le azzurre sono davanti alle avversarie nella Race di doppio di 42 punti, ma il match ne metterà in palio 130, quindi chi vincerà si qualificherà alle Finals.

Negli Europei di curling proseguirà il cammino dell’Italia maschile, chiamata a disputare l’ultimo match della prima fase contro la Scozia alle ore 9.30 e poi a giocare la semifinale alle ore 18.30 contro una tra Svezia e Cechia per cercare l’accesso alla finale per l’oro di domani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 31 ottobre

1.40-2.10 Moto3, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

2.00-3.30 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individuale maschile – Discovery Plus, HBO Max

2.25-2.55 Moto2, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

3.10-3.40 MotoGP, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

3.50-4.05 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

4.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: semifinali (4° match dalle 4.00 Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

4.15-5.21 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program coppie d’artistico – Discovery Plus, HBO Max

4.15-4.30 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

5.45-6.00 Moto3, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

6.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi: turni preliminari – Judo TV

6.10-6.25 Moto3, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

6.40-6.55 Moto2, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

7.05-7.20 Moto2, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

7.30 Lotta, Mondiali senior Astana: 8a giornata – UWW+

8.00 MotoGP, GP Malesia: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

9.00 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: sessione mattutina – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Curling, Europei: prima fase, Italia-Scozia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel

9.30 Curling, Europei: prima fase, Svezia-Polonia, Svizzera-Norvegia, Austria-Germania, Spagna-Cechia – The Curling Channel

9.30 Tennis, WTA 250 Guangzhou: semifinali – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport 257, Sky Go, NOW

9.30 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: Giorno 0 – Olympic Channel, per beach volley dalle 9.30 Discovery Plus, HBO Max

12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como 1907 – DAZN, DAZN 1

12.30 Sollevamento pesi, Mondiali: -75 kg maschili – Weightlifting House TV

14.00 Curling femminile, Europei: semifinali, Scozia-Svizzera e Svezia-Lettonia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel

14.00 Short track, World Tour Montreal: sessione pomeridiana – YouTube Skating ISU

15.00 Tennis, ATP 500 Basilea: semifinali – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Tennis, ATP 500 Vienna: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Golf, PGA Tour: Mexico Championship, 3° giro – 21.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

15.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi: final block – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Judo TV

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Monza – DAZN, DAZN 1

16.00 Rugby, URC: Benetton-Edimburgo – Sky Sport Arena

16.20 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: sessione pomeridiana – Rai Play Sport 1

16.45 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Parma – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play Sport 2

18.00 Basket femminile, Serie A1: Livorno-Venezia – FLIMA

18.00 Volley, Superlega: Monza-Perugia – DAZN, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Cuneo – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Roma – DAZN, DAZN 1

18.30 Curling, Europei: semifinali (qualificate Italia, Scozia, Svezia e Cechia, accoppiamenti da definire) – Rai Sport HD dalle 18.45, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel

18.30-19.30 F1, GP Messico: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW

18.30 Rugby, URC: Dragons-Zebre – Sky Spor Arena

18.30 Pallanuoto, Serie A1: Trieste-Brescia – FIN TV

18.35 Short track, World Tour Montreal: sessione serale – YouTube Skating ISU, Discovery Plus, HBO Max

19.30 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: Cerimonia d’apertura – Olympic Channel, Rai Play Sport 2

20.00 BMX Racing, Coppa del Mondo Sarasota: 1a giornata – Discovery Plus, HBO Max

20.00 Basket, Serie A: BC Roma-Scafati – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Verona-Varese – LBA TV

20.30 Basket, Serie A: Treviso-Reggio Emilia – LBA TV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio – DAZN, Rai Play Sport 1, dalle 21.00 Rai Sport HD

20.30-22.00 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individuale femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

22.00-23.00 F1, GP Messico: qualifiche – Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 23.25 differita TV8 HD, tv8.it

22.00 circa Boxe, Mondiale WBC pesi supermedi: Canelo Alvarez-Christian Mbilli – DAZN

22.20-23.39 Pattinaggio artistico, Skate Canada: rhythm dance danza sul ghiaccio – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN