LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manila Esposito guida le Fate a caccia della finale

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La presentazione delle Fate – La formazione dell’Italia – I pronostici sulla gara a squadre

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) incominciano le qualificazioni femminili. Dopo la conclusione del turno preliminare maschile, toccherà alle donne iniziare la propria avventura nella rassegna iridata: scenderanno in pedana le prime tre suddivisioni, mentre gli altri tre gruppi si esibiranno lunedì e soltanto domani sera avremo il quadro completo sulle ammesse ai vari atti conclusivi.

Ricordiamo che passeranno il turno le migliori otto squadre, le prime ventiquattro all-arounder e otto atlete per specialità. Riflettori puntati sull‘Italia, impegnata nella terza suddivisione a partire dalle ore 19.40: le Fate apriranno le danze alle parallele asimmetriche, puntano a raggiungere la finale del team event e a ritagliarsi delle soddisfazioni individuali. Manila Esposito sarà la capitana del quintetto tricolore e sarà chiamata a offrire due perle di spessore alla trave e al corpo libero, ormai i suoi attrezzi di punta.

La campana si dividerà l’impegno con Elisa Iorio, altra veterana del gruppo: la modenese, al suo quinto appuntamento iridato, dovrà dare il massimo alle amate parallele asimmetriche e dovrà poi piazzare l’avvitamento e mezzo al volteggio. Giulia Perotti si rimetterà in gioco dopo la finale al corpo libero raggiunta lo scorso anno e sarà impegnata su tutti gli attrezzi: servirà una prova di grande sostanza da parte della giovane piemontese, che dovrà essere continua e solida.

Debutto iridato per Sofia Tonelli (al ritorno dopo un infortunio e i Giochi del Mediterraneo) e July Marano (Campionessa d’Italia all-around). Le azzurre gireranno con il Messico e due gruppi misti, in chiusura di una giornata che incomincerà alle ore 16.00 con lo spettacolo degli USA (con Romania e Germania), proseguirà alle ore 18.00 con l’attesissimo Giappone (insieme a Belgio e Australia) e si chiuderà alle ore 19.40 con l’impegno della nostra Nazionale.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 16.00, alle ore 19.40 toccherà all’Italia e si andrà avanti fino alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.