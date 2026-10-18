LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Italia maschile a caccia della finale, c’è Targhetta

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La presentazione dell’Italia – Le ambizioni di Targhetta – La formazione dell’Italia – Il live delle qualificazioni femminili

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, la seconda giornata di gare alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si apre con la prosecuzione delle qualificazioni maschili, iniziate nella giornata di ieri. Dopo la disputa delle prime quattro suddivisioni, oggi toccherà agli ultimi due gruppi e, al termine, conosceremo il quadro dei finalisti: passeranno il turno le migliori otto squadre, i primi ventiquattro all-arounder e otto atleti per specialità.

L’Italia si stringe attorno ai Moschettieri, che scenderanno in pedana alle ore 10.00, impegnati nella quinta suddivisione con partenza dal cavallo con maniglie. Gli azzurri andranno a caccia della qualificazione alla finale del team event e punteranno a ottenere dei buoni risultati a livello individuale: si esibiranno insieme a Belgio, Cina e Spagna, con una classifica delineata in base ai risultati di ieri e dunque con la possibilità di fare la corsa sugli avversari.

Riflettori puntati su Gabriele Targhetta, che si presenterà da Campione d’Europa al cavallo con maniglie: dopo la magia inscenata due mesi fa a Zagabria, il ventenne brianzolo ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia anche in ambito iridato e punterà a eseguire un buon esercizio per meritarsi l’ingresso tra i migliori otto. Il capitano Yumin Abbadini, l’esperto Mario Macchiati e l’esordiente Simone Speranza saranno impegnati su tutti gli attrezzi.

Da seguire con attenzione la prova alla sbarra di Yumin e gli esercizi al corpo libero e agli anelli di Simone, che al suo esordio in una rassegna iridata assoluta inseguirà la finale al volteggio (sarà l’unico azzurro a eseguire i due salti). Nicolò Vannucchi sarà particolarmente atteso al quadrato e alla tavola, dove sarà chiamato a portare a casa punti pesanti per la squadra. Al termine della prova degli azzurri si svolgerà la sesta e ultima suddivisione con Germania, Israele, Kazakhstan e Svizzera.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle qualificazioni maschili ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 10.00, attorno alle ore 14.00 avremo il responso sui vari ammessi alle finali. Buon divertimento a tutti.