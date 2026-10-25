LIVE F1, GP USA 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli dalla pole per vincere e conquistare il titolo!

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin, si prospetta un day-3 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Kimi Antonelli partirà dalla pole-position. Il giovane pilota della Mercedes, leader del campionato, ha dato una dimostrazione di classe nel corso delle qualifiche, facendo la differenza rispetto a tutti su uno dei tracciati più difficili e spettacolari dell’intero calendario.

Antonelli è consapevole del fatto che in questa gara potrebbe anche concretizzarsi il sogno dell’iride, anche se per portare a un risultato del genere ci dovrebbe essere un successo per lui e un nono posto o peggio per George Russell, compagno di squadra a Brackley e sesto in griglia.

Si ragionerà, per lo più, sul successo di tappa e Max Verstappen con la Red Bull sarà il vero avversario fin dallo start. Sarà interessante capire come Kimi saprà gestire questa situazione, ricordando che dalla quarta e quinta casella scatteranno le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della gara è previsto alle 21:00 italiane. Si prospettano 62 giri molto tirati. Buon divertimento!