Diretta Live F1
LIVE F1, GP USA 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Verstappen e Russell per la pole
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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin ci si prepara a vivere un day-2 particolarmente interessante e ricco di incognite.
Il tracciato texano, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati, un aspetto che assume un’importanza ancora maggiore con l’attuale generazione di monoposto.
Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato da curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.
In questo senso, da capire come evolverà anche la lotta interna alla Mercedes. La scuderia di Brackley punterà sul nuovo pacchetto aerodinamico per entrambi i piloti. Kimi Antonelli si presenta al via di questo fine-settimana con un cospicuo vantaggio su George Russell e avrebbe anche l’opportunità di concludere il discorso mondiale. Un’eventualità però improbabile per questo appuntamento.
In questo contesto, la Ferrari vuole inserirsi per fare la voce grossa. La scuderia di Maranello farà esordire l’ultimo grande aggiornamento sulla SF-26. L’intenzione è quelli sfruttare al massimo il potenziale della monoposto, ma poi concentrare le energie per il 2027.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La prove libere 3 prenderanno il via alle 19:30 italiane, mentre le qualifiche inizieranno alle 23:00 (orario nostrano). Buon divertimento!