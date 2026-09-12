LIVE Atletica, Ultimate Championship 2026 in DIRETTA: torna Marcell Jacobs!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest. La seconda giornata dell’Ultimate Championship di Budapest concentra in poco meno di tre ore otto finali e diversi appuntamenti importanti per l’Italia, con Marcell Jacobs chiamato al ritorno sui 100 metri, Eloisa Coiro nella finale degli 800 e Ayomide Folorunso impegnata nel turno dei 400 ostacoli. Sabato 12 settembre il nuovo evento di World Athletics, destinato di fatto a mettere il sigillo sulla stagione internazionale in pista, entra dunque nella sua fase più spettacolare, con titoli assegnati a ritmo serrato e un programma costruito per non lasciare pause.

L’attesa italiana è inevitabilmente concentrata su Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokyo torna in gara a 32 giorni dall’infortunio all’adduttore della coscia sinistra che lo aveva costretto a fermarsi durante la finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. Alle 19.21 è in programma la semifinale, con l’eventuale finale appena 88 minuti più tardi, alle 20.49. Un rientro immediatamente ad altissima intensità, perché il livello della velocità mondiale presente a Budapest è notevole anche senza Noah Lyles. Il riferimento principale sarà Oblique Seville, campione del mondo a Tokyo, in un lotto nel quale sono presenti sette uomini capaci di scendere sotto i 9″90 nel corso della stagione. Per Jacobs, al di là della possibilità di inserirsi nella lotta per le medaglie, Budapest rappresenta soprattutto l’occasione per capire quale risposta possa offrire il fisico dopo oltre un mese senza competizioni. Il format dell’Ultimate non concede peraltro possibilità di gestire troppo le energie: semifinale e finale sono racchiuse nello spazio di un’ora e mezza.

Prima ancora della velocità maschile toccherà a Zaynab Dosso, impegnata alle 19.04 nella semifinale dei 100 femminili. La campionessa mondiale indoor dei 60 metri cerca un posto nella finale delle 20.38, in una specialità nella quale il grande duello annunciato è quello tra la statunitense Melissa Jefferson-Wooden e la campionessa olimpica Julien Alfred. Per Dosso l’obiettivo è inserirsi in un contesto di livello altissimo e guadagnarsi la possibilità di correre due volte nella stessa serata. Un altro dei momenti centrali per l’Italia arriverà alle 20.18 con la finale degli 800 metri femminili. Eloisa Coiro si presenta a Budapest dopo avere riscritto in questa stagione il record italiano e trova una delle gare tecnicamente più ricche dell’intero programma. Il confronto internazionale propone Audrey Werro, Femke Bol e Keely Hodgkinson, in una finale che sulla carta promette ritmi elevatissimi. Per l’azzurra si tratta dell’ultimo grande test di una stagione che l’ha portata in una dimensione completamente nuova a livello internazionale.

Il mezzofondo azzurro sarà rappresentato anche da Francesco Pernici, neo-primatista italiano degli 800 maschili. Per lui alle 18.26 è previsto il turno di semifinale: un passaggio obbligato verso la finale della domenica e un’altra occasione per misurarsi con l’élite internazionale dopo una stagione che lo ha portato a stabilire il nuovo riferimento nazionale sulla distanza. Doppio turno previsto nell’Ultimate Championship anche per i 400 ostacoli femminili, con Ayomide Folorunso al via della semifinale delle 18.46. L’azzurra proverà a guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo in una specialità nella quale la formula estremamente compatta della manifestazione rende ogni turno particolarmente selettivo. Le semifinali dei 400 ostacoli maschili sono invece fissate alle 19.57.

La serata si aprirà già con due titoli assegnati quasi contemporaneamente. Alle 18.08 è prevista la finale dei 400 femminili, mentre cinque minuti più tardi inizierà quella del giavellotto donne. Alle 18.18 sarà quindi il momento della finale dei 400 maschili, prima della semifinale degli 800 di Pernici. Dalle 18.43 spazio anche alla finale dell’asta femminile, una delle prove tecniche previste nella seconda giornata. Alle 19.36 verrà assegnato il titolo dei 1500 femminili, mentre alle 19.44 scatterà il lungo maschile. Anche in questo caso entrerà in gioco una delle innovazioni dell’Ultimate Championship: una formula pensata per comprimere i tempi delle gare di salti e aumentare il peso di ogni singolo tentativo, trasformando la competizione in una successione molto più rapida di eliminazioni e verdetti.

Il gran finale sarà tutto sulla pista. Dopo gli 800 femminili delle 20.18, alle 20.38 verrà assegnato il titolo dei 100 metri donne e alle 20.49 quello dei 100 uomini. Nel giro di undici minuti l’Ultimate Championship incoronerà dunque i due atleti più veloci della sua prima edizione, con l’Italia che spera di arrivare a quel momento ancora rappresentata da Dosso e soprattutto da Jacobs. Il tutto all’interno di una manifestazione che World Athletics ha voluto trasformare in qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali meeting di fine stagione: 28 specialità, dieci milioni di dollari complessivi di montepremi e 150.000 dollari destinati al vincitore di ogni gara individuale, con 80.000 dollari per le staffette. Un appuntamento biennale che riunisce campioni olimpici, campioni mondiali e migliori atleti del ranking, accompagnando l’agonismo con una forte componente di spettacolo. Per l’Italia, però, sabato sarà soprattutto la giornata del ritorno di Jacobs, della grande occasione di Coiro e delle ambizioni di Dosso, Pernici e Folorunso. Cinque azzurri, obiettivi differenti e una successione di gare che dalle 18.08 alle 20.49 contribuirà a scrivere uno degli ultimi capitoli della stagione 2026.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 18.00. Buon divertimento!