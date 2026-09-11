LIVE Atletica, Ultimate Championship 2026 in DIRETTA: subito Larissa Iapichino!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest. La capitale ungherese accende le luci sull’ultimo grande appuntamento della stagione dell’atletica mondiale. Venerdì prende il via la prima edizione dell’Ultimate Championship, il nuovo evento biennale voluto da World Athletics per riunire in tre serate una selezione dei migliori interpreti del pianeta. Un format rapido, un montepremi senza precedenti e gare costruite per arrivare immediatamente al momento decisivo: già nella prima giornata verranno infatti assegnati sei titoli, con l’Italia che guarda soprattutto a Larissa Iapichino nel salto in lungo, mentre Eloisa Coiro sarà impegnata nelle semifinali degli 800 metri.

Il programma scatterà alle 19.08 con la finale della 4×100 mista, una delle novità della manifestazione, e appena cinque minuti più tardi sarà già tempo di assegnare il titolo del salto in alto femminile. Alle 19.19 inizieranno invece le semifinali dei 400 metri maschili, seguite alle 19.23 dalla finale del martello, prima di lasciare spazio alle semifinali dei 400 femminili alle 19.38. La serata entrerà progressivamente nella sua fase più intensa con gli ostacoli. Alle 20.04 sono previste le semifinali dei 100 ostacoli femminili, mentre alle 20.21 toccherà agli uomini dei 110 ostacoli. Per entrambe le specialità non ci sarà molto tempo per recuperare: le finali saranno disputate nella stessa serata, rispettivamente alle 21.20 e alle 21.49. Una delle caratteristiche dell’Ultimate Championship sarà proprio la necessità di adattarsi a un programma estremamente concentrato, nel quale qualificazione e corsa alle medaglie possono essere separate da poco più di un’ora.

Alle 20.08 partirà la finale dell’asta maschile, altra gara destinata a offrire spettacolo, mentre alle 20.36 sarà il momento dei 5000 metri uomini. Poco dopo arriverà uno degli appuntamenti più attesi in chiave italiana: alle 20.53 Larissa Iapichino andrà all’assalto del salto in lungo. La campionessa europea arriva a Budapest con credenziali importanti. Il 7,12 realizzato in questa stagione, record italiano, rappresenta la migliore misura tra le atlete iscritte dopo il forfait di Tara Davis. L’assenza della statunitense modifica inevitabilmente gli equilibri della gara e proietta Iapichino tra le principali candidate al successo. Tra le avversarie da tenere maggiormente sotto osservazione ci sarà Monae’ Nichols, capace di precedere l’azzurra nella finale della Diamond League.

Anche il format renderà il lungo particolarmente insidioso. Soltanto due tentativi saranno garantiti a tutte le partecipanti, poi resteranno in gara le migliori sei per il terzo salto e soltanto le prime quattro avranno accesso alla quarta e ultima prova. Non ci sarà dunque spazio per una lunga fase di assestamento: Iapichino dovrà trovare immediatamente pedana e rincorsa per evitare di mettere in pericolo la propria gara già nei primi due turni. Quasi contemporaneamente, alle 20.57, scatteranno le semifinali degli 800 femminili, con Eloisa Coiro chiamata a confrontarsi con il livello più alto della specialità. La 25enne romana arriva all’appuntamento al termine della migliore stagione della carriera, impreziosita dal record italiano degli 800 metri e dal sesto posto nella finale degli Europei.

La concorrenza sarà però straordinaria. Il settore propone il confronto tra Audrey Werro, Femke Broeders-Bol e Keely Hodgkinson, in quella che si presenta come una delle gare tecnicamente più qualificate dell’intero Ultimate Championship. Per Coiro il primo obiettivo sarà superare la semifinale e conquistare un posto nell’atto conclusivo, prolungando fino all’ultimo appuntamento possibile una stagione che l’ha definitivamente portata nella dimensione internazionale. Saranno dunque Iapichino e Coiro i primi due riferimenti azzurri della tre giorni di Budapest, in attesa che nel weekend entrino in scena gli altri italiani, tra i quali Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. La prima potrà puntare direttamente al successo, la seconda dovrà cercare spazio in una delle specialità più competitive del momento.

La prima serata si chiuderà con le due finali degli ostacoli: 100 ostacoli femminili alle 21.20 e 110 ostacoli maschili alle 21.49. In meno di tre ore Budapest assegnerà così i primi titoli del nuovo Ultimate Championship, inaugurando una formula pensata per condensare il meglio dell’atletica mondiale e mettere subito gli atleti di fronte a gare senza possibilità di calcoli. L’ultimo grande palcoscenico della stagione è pronto ad aprirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 19.00. Buon divertimento!