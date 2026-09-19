Ginnastica artistica, i pre-convocati dell’Italia per i Mondiali: tra conferme e grandi ritorni

Manca meno di un mese ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. La rassegna iridata aprirà ufficialmente il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, anche perché verranno messi in palio i primi pass per i Giochi: le tre squadre che saliranno sul podio nel team event potranno prenotare con largo anticipo il volo per la California.

I Direttori Tecnici sono obbligati, da regolamento, a consegnare una lista di pre-convocati alla Federazione Internazionale a quattro settimane dall’inizio della competizione più importante di questa annata agonistica. Enrico Casella ha comunicato le proprie scelte in casa Italia, ma si tratta di nominativi senza impegno: l’ingegnere bresciano ha tutta la facoltà di modificarli fino a ridosso della competizione, in base allo stato di forma delle atlete.

Stando al bollettino, dovremmo rivedere all’opera Asia D’Amato, che ha saltato gli Europei di agosto a causa di un problema fisico emerso in seguito a una caduta rimediata agli Assoluti. Manila Esposito è stata confermata dopo aver trionfato al corpo libero in campo continentale e aver contribuito al secondo posto di squadra a Zagabria, presente anche Giulia Perotti, apparsa in grande crescita nella seconda parte degli Europei e salita sul podio alle parallele asimmetriche.

Nel quintetto preselezionato non figura Elisa Iorio (secondo sugli staggi nella capitale croata), confermata July Marano e rientra Sofia Tonelli, dopo aver ben figurato ai Giochi del Mediterraneo. Assente anche Angela Andreoli (che non aveva gareggiato a Taranto), Alice D’Amato rientrerà direttamente il prossimo anno dopo l’operazione alla spalla a cui si è sottoposta in primavera.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha comunicato sei nomi sul fronte maschile: Gabriele Targhetta (fresco Campione d’Europa al cavallo con maniglie), l’ottimo generalista Yumin Abbadini, i giovani emergenti Simone Speranza e Riccardo Villa, i veterani Matteo Levantesi (già finalista iridato alle parallele pari) e Mario Macchiati. Tommaso Brugnami (lo scorso anno quarto al volteggio) e Carlo Macchini (specialista alla sbarra) sono, per il momento, i grandi esclusi.

PRE-CONVOCATI ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

FEMMINILE

Asia D’Amato

Manila Esposito

Giulia Perotti

July Marano

Sofia Tonelli

MASCHILE

Yumin Abbadini

Mario Macchiati

Simone Speranza

Riccardo Villa

Gabriele Targhetta

Matteo Levantesi