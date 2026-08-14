Sport in tv oggi (venerdì 14 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 14 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tantissima carne al fuoco, visto quel che ci aspetta negli Europei di atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna) e di nuoto a Parigi (Francia). Gli azzurri coinvolti vorranno dare il meglio per regalarsi e regalare tanti emozioni.

In primo piano il torneo di tennis a Cincinnati che inizia a prendersi il suo spazio in calendario, al pari dei campionati mondiali di ginnastica ritmica e gli Europei di ginnastica artistica. Tantissimo da appuntare…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 14 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 14 agosto

04.00 Vela, Mondiali 470 2026: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Equitazione, Mondiali 2026: Dressage individuale – Diretta streaming su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

08.30 Equitazione, Mondiali 2026: volteggio individuale femminile (Esercizi tecnici) – Diretta streaming su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

09.30 Equitazione, Mondiali 2026: completo individuale e a squadre (2a parte) – Diretta streaming su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

09.30 Nuoto, Europei 2026: quinta giornata (batterie) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics TV.

10.00 Ginnastica artistica, Europei 2026: qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Russia, Germania, Georgia, Israele, Irlanda) – Diretta streaming su gymtv.online.

11.35 Atletica, Europei 2026: quinta giornata (sessione diurna) – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.15, Sky Sport Uno (2019 dalle ore 11.35 fino alle 13.20, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

11.45 Flag football femminile, Mondiali 2026: Italia vs Messico – Diretta streaming su canale Youtube IFAF Media.

12.30 Ginnastica artistica, Europei 2026: qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Danimarca, Romania, Slovenia, Spagna, Bielorussia) – Diretta streaming su gymtv.online.

12.43 Ciclismo, Giro della Cechia 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

13.55 Ciclismo, Arctic Race of Norway 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 17.00 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14.15 Flag football, Mondiali 2026: Italia vs Francia – Diretta streaming su canale Youtube IFAF Media.

14.20 Ciclismo, Giro del Portogallo 2026: ottava tappa – Diretta streaming dalle 16.30 su Discovery+ e su HBO Max.

15.30 Golf, St. Jude Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

15.30 Ginnastica artistica, Europei 2026: qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), terza suddivisione (Azerbaijan, Islanda, Finlandia, Gran Bretagna, Austria, Cechia) – Diretta streaming su gymtv.online.

16.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2026: concorso generale individuale, finale: piazzate dal 18mo al 10mo posto in qualifica – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 16.00 alle 18.10; in streaming su RaiPlay Sport 1.

17.00 Basket, Europei U16 2026: Italia vs Turchia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

17.00 Equitazione, Mondiali 2026: volteggio individuale maschile (Esercizi tecnici) – Diretta streaming su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

17.00 Volley femminile, Mondiali U17 2026: Italia vs USA – Diretta streaming su VBTV.

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 17:00 alle 18:30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW

(Cocciaretto vs Stefanini 1° match e inizio programma alle 17:00 italiane)

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 17:00 alle 18:30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Droguet 2° match e inizio programma dalle 17:00 italiane; Sonego vs Shang 3° match e inizio programma dalle 17:00 italiane)

18.00 Judo, Grand Prix Lima 2026: prima giornata (preliminari) – Diretta streaming su Judo Tv.

18.00 Ginnastica artistica, Europei 2026: qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), quarta suddivisione (con Norvegia, Portogallo, Cipro, Slovacchia, Francia, Croazia, Belgio, Kosovo, Grecia) – Diretta streaming su gymtv.online.

18.00 Calcio, Coppa Italia 2026: Parma vs Catania – Diretta tv su Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Calcio, Coppa Italia 2026: Cagliari vs Arezzo – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2026: concorso generale individuale, finale: piazzate dal nono al primo posto in qualifica – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

18.30 Nuoto, Europei 2026: quinta giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics TV.

19.00 Equitazione, Mondiali 2026: volteggio Pas de deux (1a prova) – Diretta streaming su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

20.35 Atletica, Europei 2026: quinta giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, Rai 2 HD dalle ore 21.00 fino alla conclusione, Sky Sport Uno (201) dalle ore 20.50 fino alla conclusione, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

20.45 Calcio, Trofeo Bortolotti 2026: Atalanta vs Athletic – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Coppa Italia 2026: Monza vs Avellino – Diretta tv su Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Coppa Italia 2026: Fiorentina vs Benevento – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

Sabato 15 agosto

00.00 Judo, Grand Prix Lima 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

IL LIVEBLOG DEGLI EUROPEI DI NUOTO E ATLETICA

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00)