Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 12 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 12 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di atletica in quel di Birmingham e sugli Europei di nuoto a Parigi, dove l’Italia si gioca nuove importanti carte da medaglie. A Francoforte incominceranno i Mondiali di ginnastica ritmica, con la prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste.
Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro del Portogallo, da seguire anche i Mondiali di equitazione, i Mondiali di vela 470 e gli Europei di beach volley. L’Italia incrocerà l’Ucraina in un’amichevole di volley femminile verso gli Europei, poi nella notte le semifinali del Masters 1000 di Montreal e del WTA 1000 di Toronto per quanto riguarda il tennis.
In serata il confronto tra PSG e Aston Villa metterà in palio la Supercoppa Europea di calcio, senza dimenticarsi di alcune interessanti amichevoli calcistiche. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 12 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 12 agosto
02.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali U17) – Italia-Cina Taipei (diretta streaming su VBTV)
04.00 VELA – Mondiali 470, regate (diretta streaming sul canale YouTube di 470 Sailing World Championship)
08.00 SNOOKER – China Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
09.00 GINNASTICA RITMICA (Mondiali) – Qualificazioni individuali, prima parte (diretta streaming su Eurovision Sport)
09.30 NUOTO – Europei, sessione mattutina (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)
10.00 BEACH VOLLEY – Europei, fase a gironi (diretta streaming su Euro Volley Tv)
11.35 ATLETICA – Europei, sessione mattutina (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
13.30 SNOOKER – China Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
14.40 CICLISMO – Giro del Portogallo, sesta tappa: Santa Maria da Feira-Peso Da Regua (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.30)
14.45 EQUITAZIONE (Mondiali) – Dressage individuale e a squadre, qualificazioni (diretta streaming su FEI Tv)
17.30 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Ucraina (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 NUOTO – Europei, sessione serale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)
20.05 ATLETICA – Europei, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
20.30 CALCIO (amichevole) – Arsenal-Como (diretta streaming su Como Tv)
21.00 CALCIO (Supercoppa Europea) – PSG-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Aris Salonicco (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
Giovedì 13 agosto
00.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Montreal, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
01.00 TENNIS – WTA 1000 Toronto, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
IL LIVEBLOG DEGLI EUROPEI DI NUOTO ED ATLETICA
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 14.30
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 19.40