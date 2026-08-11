Sport in tv oggi (martedì 11 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 11 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Gli Europei di nuoto e di atletica monopolizzeranno l’attenzione degli appassionati. Un day-2 a Parigi e Birmingham in cui i big azzurri vorranno rispondere presente e dimostrare il proprio valore in ambito internazionale, nell’evento clou della stagione.

Allargando il discorso, da considerare l’inizio dei Mondiali di equitazione e lo sviluppo dei tornei di tennis a Montreal e a Toronto, con Luciano Darderi che aspira alle semifinali, sperando che la pioggia non vada ancora a influenzare lo schedule. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 11 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 11 agosto

08.20 Equitazione, Mondiali 2026: Dressage Finale Grand Prix a squadre e qualificazione individuale – Diretta streaming su FEI TV.

08.30 Snooker, China Open 2026: primo turno – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

09.30 Nuoto, Europei 2026: seconda giornata (batterie) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics TV.

11.33 Atletica, Europei 2026: seconda giornata (sessione diurna) – Diretta tv su Rai 2 HD (11.33-13.00), RaiSport HD (13.00-14.00), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

12.10 Calcio, amichevole: Juventus vs Palermo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Juventus Tv.

17.00 Basket, Europei U16 2026: Italia vs Lituania – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

17.30 Volley femminile, amichevole: Italia vs Francia – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Tennis, ATP Montreal 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) fino alle 00:00 di mercoledì 12 agosto, Sky Sport Uno (201) dalle 00:00 di mercoledì 12 agosto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Nakashima 1° match e inizio programma alle 18:30 italiane)

18.30 Nuoto, Europei 2026: seconda giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics TV.

20.05 Atletica, Europei 2026: seconda giornata (sessione serale) – Diretta tv su Rai 2 HD (20:20-20:30; 21:00-conclusione), RaiSport HD (20:30-21:00), dalle 20:35 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Mercoledì 12 agosto

01:00 Tennis, WTA Toronto 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

02:00 Volley femminile, Mondiali U17 2026: Italia vs Cina Taipei – Diretta streaming su VBTV.

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