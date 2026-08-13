Atletica, Derkach si tinge d’oro. Pernici sfiora il podio, Dezza rivelazione, Desalu in finale. Hunt doppietta veloce

Grandissima serata per l’Italia all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna), dove è andata in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di atletica. Dariya Derkach ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo con il personale di 14.60 metri, Francesco Pernici ha accarezzato il bronzo sugli 800 metri correndo da grande protagonista, Fausto Desalu e la novità Filippo Dezza si sono qualificati alla finale dei 200 metri.

RISULTATI EUROPEI ATLETICA OGGI

FINALI

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Dariya Derkach ha conquistato la medaglia d’oro, la prima della storia per l’Italia in questa specialità tra le donne. La 33enne ha preso il comando al primo tentativo con un 14.53 leggermente ventoso (+2,1 m/s), poi ha incrementato al quarto affondo (14.60 con 1,9 m/s di brezza alle spalle, personale ritoccato di otto centimetri dopo tre anni) e ha festeggiato con pieno merito, dopo aver affrontato tre operazioni ai tendini d’Achille. L’azzurra ha avuto la meglio sulla belga Saliyya Guisse (14.46) e sulla bulgara Aleksandra Nacheva (14.40), Erika Saraceni dodicesima (13.48). Clicca qui per la cronaca della gara.

800 METRI (MASCHILE) – Francesco Pernici abbandona il suo stile da frontunner, si porta in fondo al gruppo e questa volta decide di aprire il gas all’imbocco del rettilineo, chiudendo in quinta posizione e accarezzando la medaglia. Il primatista italiano ha corso in 1:45.77, a sei centesimi dal bronzo finito al collo dello spagnolo Mohamed Attaoui. L’irlandese Mark English ha vinto la gara in 1:45.26, precedendo il croato Marino Bloudek (1:45.62).

200 METRI (FEMMINILE) – La britannica Dina Asher-Smith ha provato il colpaccio con una partenza a razzo e ha seriamente messo in difficoltà la connazionale Amy Hunt, ma poi la vincitrice dei 100 metri è riuscita a riemergere sul rettilineo e a conquistare la medaglia d’oro con il tempo di 22.19 (0,7 m/s di vento a favore, miglior crono europeo stagionale). Negli ultimi metri ha recuperato di gran carriera l’irlandese Rhasidat Adeleke, formidabile classe 2002 che si è meritata l’argento (22.28) davanti ad Asher-Smith (22.29). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La svizzera Angelica Moser si è resa protagonista di un percorso netto fino a 4.80 metri e ha difeso il titolo conquistato due anni fa a Roma. Salgono sul podio anche la finlandese Wilma Heltela (4.75) e la francese Marie-Julie Bonnin (4.70).

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – La spallata al terzo tentativo firmata dallo sloveno Kristjan Ceh ha chiuso i conti: 72.51 metri e record dei campionati per lo sloveno, che ha così difeso il titolo conquistato due anni fa a Roma. Il Campione del Mondo 2022 ha battuto il quotatissimo lituano Mykolas Alekna (69.89 per il primatista mondiale), terzo posto per il tedesco Henrik Janssen (69.53).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – La tedesca Gesa Felicitas Krause ha vinto in 9:12.69, lasciandosi alle spalla la francese Alice Finot (9:14.24) e la connazionale Olivia Guerth (9:15.33), mentre l’altra teutonica Le Meyer è caduta sull’ultima riviera, finendo fragorosamente nell’acqua, rialzandosi e terminando in quarta posizione (9:17.07).

DECATHLON – Il tedesco Leo Neugebauer è riuscito a contenere il tentativo di rimonta del connazionale Niklas Klaus e ha conquistato il primo titolo continentale della carriera. Il Campione del Mondo e argento olimpico di Parigi 2024 si è imposto con 8.611 contro i 8.573 del rivale, mentre il norvegese Sander Skotheim è salito sul terzo gradino del podio (8.433). Dario Dester undicesimo (8.032), Alberto Nonino ventesimo (7.495). Clicca qui per la cronaca della gara.

SEMIFINALI

200 METRI (MASCHILE) – Due italiani in finale sul mezzo giro pista! Fausto Desalu ha dimostrato l’efficienza che gli si chiedeva, vincendo la prima batteria in 20.08 (2,9 m/s di vento a favore). Filippo Dezza è esploso definitivamente, da matricola e a due settimane dal titolo tricolore vinto battendo proprio Desalu: terzo posto nella terza batteria in 20.35 (+0,5 m/s, personale). I favoriti della vigilia restano il tedesco Owen Ansah (20.04, +0,5 m/s) e il britannico Zharnel Hughes (20.05, +1,6 m/s). Clicca qui per la cronaca della gara.