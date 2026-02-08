Ayomide Folorunso avvicina il record italiano dei 400, passo indietro di Desalu, Olivieri vince a Dortmund

Non soltanto la splendida vittoria di Mattia Furlani nel salto in lungo al Meeting di Metz con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (8.39 metri) e l’esordio dell’olandese Femke Bol sugli 800 metri (1:59.07 di record nazionale). La tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) offre anche la convincente prova di Ayomide Folorunso, che ha corso i 400 metri in 51.98 ed è così diventata la seconda italiana di sempre sulla distanza: l’emiliana ha migliorato di 30 centesimi il personale siglato tre anni fa ad Ancona e ha avvicinato il primato italiano di Alice Mangione (51.75 nel 2025).

L’azzurra si è imposta nella finale B davanti alle olandese Myrte van der Schoot (52.16) ed Eveline Saalberg (52.47), nella serie migliore si è distinta la norvegese Henriette Jaeger (50.62) precedendo la slovacca Emma Zapletalova (50.78) e la ceca Lurdes Gloria Manuel (51.03). Elisa Molinarolo ha concluso al quarto posto nel salto con l’asta con lo stagionale (4.50 metri al primo tentativo, poi tre errori a 4.60), nella gara vinta dalla slovena Tina Sutej (4.80).

Pietro Arese ottavo sui 1500 metri in 3:41.14 nella gara vinta dall’olandese Samuel Chapple (3:35.83) davanti all’australiano Adam Spencer (3:35.89) e allo spagnolo Ignacio Fontes (3:36.23). Ludovica Cavalli ha accusato un dolore a un piede e ha abbandonato i 3000 metri mentre viaggiava nel terzetto di testa, si è fermata anche Micol Majori.

A Dortmund (Germania), in un’altra tappa silver del World Indoor Tour), si registra la vittoria di Matteo Olivieri nel salto con l’asta (5.65 al primo tentativo, poi tre errori a 5.72). Passo indietro per Fausto Desalu sui 60 metri, che si è espresso in 6.74 in batteria e non si è qualificato per la finale; sulla stessa distanza 7.40 di Gloria Hooper nel turno preliminare.