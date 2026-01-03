Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 3 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per gli amanti dello sci alpino, il Tour de Ski con le sprint in tecnica classica in Val di Fiemme per gli appassionati di sci di fondo, la Tournée dei Quattro Trampolini con le qualificazioni a Innsbruck per chi è solito seguire il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle gare di Coppa del Mondo per lo slittino a Winterberg e il bob a Sigulda.
Prosegue la United Cup di tennis sui cementi di Sydney e Perth con Francia-Svizzera (l’Italia osserva le avversarie del suo girone), Belgio-Cina, Australia-Norvegia e USA-Argentina, mentre in Arabia Saudita incomincerà la mitica Dakar, il rally raid più prestigioso e importante al mondo. Zebre e Benetton saranno impegnate nella United Rugby Championship, si disputerà la finale del Mondiale di freccette.
Da seguire anche il Superprestige di Gullegem per il ciclocross, i campionati nazionali di volley e basket, la ricca abbuffata di calcio tra Serie A, Serie C, tornei esteri e la Coppa d’Africa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 3 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 3 gennaio
00.30 TENNIS (United Cup) – Belgio-Cina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
03.00 TENNIS (United Cup) – Francia-Svizzera (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
05.00 DAKAR, prologo: Yanbu-Yanbu (sintesi su Eurosport 1, Discovery+, DAZN alle ore 21.00; sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW alle ore 23.00)
07.30 TENNIS (United Cup) – Australia-Norvegia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
08.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
10.00 TENNIS (United Cup) – USA-Argentina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
10.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
11.30 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)
12.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
12.15 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.30 CALCIO (Serie A) – Como-Udinese (diretta streaming su DAZN)
13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.12 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Rangers Glasgow (diretta streaming su Como Tv)
13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile a Gullegem (diretta streaming su Discovery+)
13.48 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Valencia (diretta streaming su DAZN)
14.00 SLITTINO NATURALE – Doppio maschile/femminile a Passeiertal (diretta streaming sul canale di FIL Luge)
14.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS124 maschile a Innsbruck, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Carpi (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.45 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Pisa (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Parma (diretta streaming su DAZN)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara maschile a Gullegem (diretta streaming su Discovery+)
15.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Burnley (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Dundee FC (diretta streaming su Como Tv)
16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – CDM Futsal-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lione (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Cuneo (diretta streaming su VBTV, DAZN)
17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Senegal-Sudan (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Lecco (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lecce (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 VOLLEY (Serie A2) – Catania-Taranto (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Italia-Team Francia (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Milano (diretta streaming su VBTV)
18.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins (diretta streaming su DAZN)
18.15 BASKET (Serie A) – Varese-Napoli (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
18.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Discovery+)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Villareal (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ittihad-Al Taawon (diretta streaming su Como Tv)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Messico-Team Arabia Saudita (diretta streaming su DAZN)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Estoril (diretta streaming su DAZN)
20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, ottavi di finale) – Mali-Tunisia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
20.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Cile-Team Paesi Bassi (diretta streaming su DAZN)
20.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pineto (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Cuneo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
20.30 VOLLEY (Serie A2) – Aversa-Siena (diretta streaming su DAZN)
20.30 FRECCETTE – Mondiali, finale (diretta streaming su DAZN)
20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Glasgow-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Barcellona (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team USA-Team Giappone (diretta streaming su DAZN)
21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Columbus Blue Jackets-Buffalo Sabres, New Jersey Devils-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)
21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Edmonton Oilers-Philadelphia Flyers (diretta streaming su DAZN)
22.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Brasile-Team Spagna (diretta streaming su DAZN)
22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: San Josè Sharks-Tampa Bay Lightning, St. Louise Blues-Montreal Canadians (diretta streaming su DAZN)
22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)
23.00 BASKET (NBA) – Miami Heat-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
