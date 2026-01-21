Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 21 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Si comincia fin dalle prime ore del mattino con la quarta giornata degli Australian Open. Il primo Slam del tennis prosegue nel proprio cammino e Jasmine Paolini punta alla qualificazione al terzo turno. Altri eventi, però, da circoletto rosso: la seconda prova cronometrata di discesa maschile a Kitzbuehel (Austria) e soprattutto la sfida tra Italia e Croazia negli Europei di pallanuoto. Uno scontro da dentro o fuori.
In serata le competizioni continentali di basket, volley e calcio terranno banco e i club italiani coinvolti vorranno rispondere presente. Questo e molto altro. Trento, Perugia e Civitanova vorranno far valere la propria pallavolo in Champions League, mentre la Virtus Bologna sarà chiamata al confronto col Fenerbahce in Eurolega. Juventus e Atalanta andranno a caccia dei tre punti. Questo e molto altro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 21 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 21 gennaio
01:00 Tennis, Australian Open 2026: secondo turno singolare e doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
(Paolini vs Frech 4° match e inizio programma alle 01:00 italiane)
01:00 Tennis, Australian Open 2026: secondo turno singolare e doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
01:49 Ciclismo, Tour Down Under 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 01:30 su Discovery+.
02:00 Basket, NBA 2026: Houston Rockets vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
04:00 Basket, NBA 2026: Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
08:15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zao (Giappone): HS102 donne – Diretta streaming su Discovery+.
08:30 Skeleton, Coppa Europa a Sankt Moritz (Svizzera): gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.
10:00 Superbike, Test a Jerez de la Frontera (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
11:30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel (Austria): seconda prova cronometrata di discesa uomini – Diretta streaming su Discovery+.
11:30 Skicross, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera): qualificazione donne – Nessuna copertura tv/streaming.
12:00 Snowboard, Coppa Europa a Bansko (Bulgaria): PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.
12:00 Skeleton, Coppa Europa a Sankt Moritz (Svizzera): gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.
12:05 Skicross, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera). qualificazione uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
15:30 Pallanuoto, Europei 2026: Turchia vs Georgia – Diretta streaming su Eurovision Sport.
18:00 Calcio femminile, Coppa Italia 2026: Ternana vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
18:00 Volley, Champions League 2026: Ziraat Bankkart Ankara vs Itas Trentino – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.
18:00 Basket, EuroCup 2026: Lietkabelis vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
18:00 Basket, Champions League 2026: AEK Athens vs AS Karditsas – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Basket, Champions League 2026: Galatasaray vs Le Mans – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Pallanuoto, Europei 2026: Italia vs Croazia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.
18:00 Pallamano, Europei 2026: Olanda vs Georgia – Diretta streaming su EHF Tv.
18.45 Calcio, Champions League 2026: Galatasaray vs Atletico Madrid – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.
18.45 Calcio, Champions League 2026: Qarabag vs Eintracht Francoforte – Diretta tv Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.
19:00 Golf, Bahamas Great Exuma Classic 2026: quarta giornata – Diretta streaming su Discovery+.
19:30 Volley, CEV Cup 2026: Rio Duero Soria vs Piacenza – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
19:30 Basket, EuroCup 2026: Hamburg vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Calcio femminile, Coppa Italia 2026: Lazio vs Roma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Pallamano, Europei 2026: Svezia vs Croazia – Nessuna copertura tv/streaming.
20:30 Pallanuoto, Europei 2026: Romania vs Grecia – Diretta streaming su Eurovision Sport.
20:30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Volley, Champions League 2026: Sir Sicoma Monini Perugia vs Berlin Recycling Volleys – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.
20:30 Volley, Champions League 2026: PGE Projekt Warszawa vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.
20:30 Basket, Champions League 2026: Joventut vs Chalon/Saone – Diretta streaming su DAZN.
20:30 Basket, Champions League 2026: Unicaja vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Juventus vs Benfica – Diretta streaming su Amazon Prime Video.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Atalanta vs Athletic Bilbao – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Calcio, Champions League 2026: Marsiglia vs Liverpool – Diretta tv su TV8, Sky Sport 253; in streaming su tv8.it, NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Slavia Praga vs Barcellona – Diretta tv Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Bayern vs Union SG – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Chelsea vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Newcastle vs PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW e SkyGo.
