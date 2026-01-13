LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Dominik Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ per familiarizzare con la pista in vista degli impegni ufficiali del fine settimana.

Il programma prevede tre giorni di prova cronometrate, allenamenti ufficiali che aiuteranno gli atleti a preparare nel migliore dei modi la discesa di sabato 17 alle 12:30. Ad aprire il trittico di gare sulla leggendaria pista svizzera sarà però il SuperG di venerdì 16, partenza prevista alle 12:30, mentre a chiuderlo sarà lo slalom speciale di domenica, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:00.

I discesisti tornano finalmente in gara dopo la lunga pausa post-natalizia. Nell’ultimo appuntamento ufficiale, la seconda discesa della Val Gardena disputata lo scorso 20 dicembre, lo svizzero Franjo von Allmen ha preceduto il connazionale Marco Odermatt e l’azzurro Florian Schieder. In quella circostanza Dominik Paris ha tagliato il traguardo in sesta posizione.

In casa Italia occhi puntati anche su Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Christof Innerhofer e Marco Abbruzzese. Tutti gli azzurri inseguono una buona prestazione per continuare il percorso di crescita verso il momento clou dell’annata e, nel caso di chi non lo ha ancora fatto, centrare il risultato grazie a cui mettersi in evidenza per creare le condizioni della convocazione olimpica.

La prima prova della discesa di Wengen inizierà alle ore 12:30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!