Italia-Svizzera oggi, United Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia per 3-0, nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, è il giorno dell’esordio dell’Italia, testa di serie numero 3, che sfiderà proprio la compagine elvetica oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 10.00 italiane.

Alle ore 10.00 italiane aprirà le danze il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire si giocherà il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie saranno formate da Sara Errani/Andrea Vavassori e da Belinda Bencic/Stan Wawrinka.

La diretta tv di Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Domenica 4 gennaio – RAC Arena di Perth

Gruppo C: Italia-Svizzera

Dalle ore 10.00 italiane

Jasmine Paolini-Belinda Bencic – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Flavio Cobolli-Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori-Belinda Bencic/Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.