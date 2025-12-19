Sport in tv oggi (venerdì 19 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 19 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul superG in Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris va a caccia del podio, dopo essere giunto terzo nella discesa di ieri. Si proverà a replicare. Attese anche nella 10 km Sprint maschile di biathlon ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) dove Tommaso Giacomel è tra gli atleti più accreditati della vigilia.

In serata in primo piano assisteremo alla seconda semifinale della Supercoppa Italiana di calcio tra Inter e Bologna. Chi vincerà, raggiungerà il Napoli nell’atto conclusivo. Partita importante poi per la Virtus Bologna in Eurolega, contro la Stella Rossa. Altro esame di maturità per le V nere sulla strada che porta alla post-season.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 19 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 19 dicembre

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara-1 uomini – Diretta streaming sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

09.30 Sci alpino, Coppa Europa a Obereggen: prima manche slalom uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa a Valle Aurina: prima manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 5 km Mass Start di sci di fondo donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

10.30 Biathlon, IBU Cup a Lenzerheide (Svizzera): Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val d’Isere (Francia): seconda prova cronometrata di discesa donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Tennis, World Tennis League: Eagles vs Hawks – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

10.50 Skicross, Coppa del Mondo a San Candido: qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 10 km Mass Start di sci di fondo uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: superG uomini – Diretta tv su Rai 2 HD fino alle 13.00; dalle 13.00 in tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.55 Skicross, Coppa del Mondo a San Candido: qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Next Gen ATP Finals 2025: fase a gironi – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) per i primi due match, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.30 Sci alpino, Coppa Europa a Obereggen: seconda manche slalom uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): salto con gli sci HS98 donne – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.45 Snooker, Scottish Open: quarti di finale – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Sci alpino, Coppa Europa a Valle Aurina: seconda manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara-2 donne – Diretta streaming sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): salto con gli sci HS98 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

14.10 Biathlon, IBU Cup a Lenzerheide (Svizzera): Sprint maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia): 10 km Sprint uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

14.30 Tennis, World Tennis League: Falcons vs Kites – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): qualificazioni HS140 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

18.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Anadolu Efes vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Monaco vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Copper (USA): Halfpipe uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Discovery+.

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Bologna vs Inter – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Dortmund vs Borussa Monchengladbach – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Stella Rossa vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 doppio uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

21.50 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 doppio donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

22.45 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-2 doppio uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

23.25 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-2 doppio donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

00.30 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

02.05 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-2 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.