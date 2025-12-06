Sport in tv oggi (sabato 6 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Abu Dhabi, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio che assegnerà il Mondiale F1. Gli Europei di nuoto in vasca corta sono giunti alla penultima giornata di gara in quel di Lublino e l’Italia proverà a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino in modo da rimanere ai piani alti del medagliere.

Abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà il gigante femminile a Tremblant (non ci saranno eventi maschili), gli amanti del biathlon potranno divertirsi con la sprint maschile a Oestersund, lo sci di fondo regalerà i due skiathlon a Trondheim, spazio alle finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, lo slittino sarà di scena a Winterberg con il singolo maschile e i doppi, da seguire anche il PGS di snowboard a Mylin e lo speed skating a Heeerenveen, senza dimenticarsi di combinata nordica e salto con gli sci.

Proseguono i Mondiali di pallamano femminile, ricchissima programmazione per la Coppa del Mondo di scherma (saranno coinvolte tutte le armi) e per le finali della Coppa del Mondo di tiro a segno, senza dimenticarsi del Grand Slam di judo a Tokyo. Ampio spazio ai campionati nazionali degli sport di squadra tra volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano e poi la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 6 dicembre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 6 dicembre

02.00 JUDO – Grand Slam a Tokyo, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 09.00; diretta streaming su Judo Tv; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Busan, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Fukuoka, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

06.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Mylin, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

07.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating coppie juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Nedbank Golf Challenge, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

08.18 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance juniores a Nagoya (diretta streaming su Discovery+)

08.45 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B a Heerenveen (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores a Collalbo, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free dance a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Carabina 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

10.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile/femminile a Orleans, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.35; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

10.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, 5 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Carabina 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

11.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.30 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 FORMULA E – GP San Paolo, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

11.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating maschile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Paderborn-Elversberg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.14 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating femminile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.15 F2 – GP Abu Dhabi, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 FORMULA E – GP San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Hero World Challenge, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 18.00)

14.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Lions-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.15 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A a Heerenveen (diretta streaming su Discovery+)

14.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, finali) – Pistola 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

14.15 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Siracusa-Foggia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Potenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Juventus (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Vicenza, Rovigo-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.00 F1 – GP Abu Dhabi, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.30)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.30 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Austria-Tunisia (diretta streaming su IHF Tv)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite partite: Augsburg-Bayer Leverkusen, Colonia-St. Pauli, Heidenheim-Friburgo, Wolfsburg-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

15.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Trondheim, HS102 (diretta streaming su Discovery+)

15.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Ruka (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

15.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Brentford (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-De Akker (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Solitude (diretta streaming sui canali di ISMF; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 21.00)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.00 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Due partite: Montenegro-Serbia, Spagna-Germania (diretta streaming su IHF Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Altamura (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Civitanova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Presano, Cingoli-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Argentina-Francia (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Vancouver, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

18.05 FORMULA E – GP San Paolo, gara (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Discovery+, Mediaset Infinity)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Royale Union SG-Gent (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Colorando Avalanche (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Mezzocorona, Teramo-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (FA Cup, secondo turno) – Sutton United-Shrewsbury Town (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Eppan-Brixen, Fasano-Albatro, Merano-Cassano, Sassari-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, seconda manche (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Brescia (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 CALCIO (FA Cup, secondo turno) – Chesterfield-Doncaster Rovers (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali femminili) – Due partite: Far Oer-Islanda, Polonia-Paesi Bassi (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 RUGBY (Challenge Cup) – Zebre-Montauban (diretta streaming su EPCR Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Rennes (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Florida Panthers-Columbus Blue Jackets (diretta streaming su DAZN)