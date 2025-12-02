Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 2 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 2 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulla prima giornata di gare degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia). L’Italia calerà alcuni dei suoi assi, ovvero Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Sara Curtis e Simona Quadarella. Un day-1 coi fiocchi, in cui anche le staffette 4×50 sl si ritaglieranno uno spazio importante.
In primo piano la sfida della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile, impegnata nei quarti di finale dei Mondiali 2025 contro il Portogallo. Una sfida complicata per la squadra allenata da Francesca Salvatore, chiamata a superare i propri limiti per avere la meglio delle lusitane.
Per quanto riguarda gli sport invernali, prosegue la lunga prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund (Svezia) con la 15km individuale femminile. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono chiamate a dare delle conferme dopo le ottime prestazioni in staffetta. Di scena, poi, la prima prova cronometrata di discesa maschile a Beaver Creek (USA). A completare il quadro l’impegno in Champions League di volley femminile di Conegliano contro Dresda.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 2 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 2 dicembre
01.00 Calcio femminile, amichevole: USA vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay
03.00 Tennistavolo, ITTF Mixed Team World Cup 2025 a Chengdu (Cina): terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ITTFWorld.
10.00 Nuoto, Europei vasca corta 2025: prima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.00 alle 10.50 e in differita dalle 13.20; in streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovision Sport.
11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Italia vs Portogallo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su FIFA+.
13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Brasile vs Giappone – Diretta streaming su FIFA+.
13.45 Snooker, UK Championship 2025: primo turno – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
15.30 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.
15:30 Biathlon, Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia): 15km individuale – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.
19.00 Nuoto, Europei vasca corta 2025: prima giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.
19.00 Volley femminile, Champions League 2025-2026: Dresdner SC vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW Euro Volley Tv e DAZN.
19.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): prima prova cronometrata discesa – Nessuna copertura tv/streaming.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: FTC Telekom Waterpolo vs AN Brescia Team – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Premier League 2025-2026: Fulham vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Premier League 2025-2026: Bournemouth vs Everton – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Juventus vs Udinese – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Mediaset Infinity.
21.15 Calcio, Premier League 2025-2026: Newcastle vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.
