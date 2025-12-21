A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 21 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, domenica 21 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, il bob, la skicross e lo slittino alpino, e di IBU Junior Cup per il biathlon.

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile in programma a Val d’Isere (Francia): Laura Pirovano partirà col 3, Roberta Melesi col 5, Sofia Goggia col 6, Elena Curtoni con l’8, Sara Allemand col 32, Sara Thaler col 37, Nicol Delago col 41 e Nadia Delago col 47.

Ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, si terrà la 12.5 km mass start femminile di biathlon. L’Italia schiererà tre azzurre: si sono qualificate Dorothea Wierer, che avrà il pettorale numero 2, Lisa Vittozzi, che partirà col numero 6, e Rebecca Passler, che scatterà col numero 29.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 21 dicembre

7.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: aerials a squadre – discovery+

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4×6 km femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 femminile – discovery+

12.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4x.7.5 km maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN