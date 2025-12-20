A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi sabato 20 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile in Val Gardena e la discesa libera femminile in Val d’Isere, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà gli inseguimenti ad Annecy, lo snowboard andrà in scena con il PSL a Davos per uomini e donne.

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45

LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS A SAN CANDIDO DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 12.15

LA DIRETTA LIVE DEL PSL DI SNOWBOARD DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45

Gli appassionati di sci freestyle potranno divertirsi con lo skicross a San Candido, l’halfpipe a Copper Mountain e gli aerials a Secret Garden. Prosegue la Coppa del Mondo di slittino a Lake Placid con il singolo femminile e maschile, oltre alle novità di mixed doubles e mixed singles. Skeleton e bob saranno protagonisti a Sigulda, il salto con gli sci sarà a Engelberg, da seguire i Campionati Italiani di pattinaggio artistico.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 20 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 20 dicembre

00.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Discovery+)

08.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.15 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val d’Isere (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance juniores a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, 10 km (diretta streaming su Discovery+)

14.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating femminile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

17.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

17.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating coppie a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

18.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating maschile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, canale di FIL Luge, DAZN)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Discovery+)

20.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Mixed doubles a Lake Placid (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

21.49 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Mixed singles a Lake Placid (diretta streaming sul canale di FIL Luge)