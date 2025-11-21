Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 21 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 21 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulla Coppa Davis con l’Italia in campo per la semifinale contro il Belgio. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia della qualificazione per la finale, volendo mettere tutte le loro qualità. Prende il via la stagione di Coppa del Mondo dello skeleton, in una sede piuttosto speciale. Sul budello ghiacciato di Cortina, la casa delle gare su slitta delle Olimpiadi di Milano Cortina, ci sarà il battesimo del massimo circuito internazionale.
Da non dimenticare la Coppa del Mondo di short track a Danzica e di speed skatinga a Calgary, il Mondiale di beach volley e di calcio U17 con l’Italia in campo contro il Burkina Faso, l’inizio del week end del Mondiale 2025 di F1 a Las Vegas, l’Eurolega di basket e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Venerdì 21 novembre
01:30 F1, GP Las Vegas 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
03:00 Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2025: qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv/streaming.
05:00 Beach volley, Mondiali 2025: Gottardi/Orsi Toth vs Thamela/Victoria (quarti di finale) – Diretta streaming su VBTV.
05:00 F1, GP Las Vegas 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
09:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Cortina (Italia): prova maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.
09:30 Short track, World Tour a Danzica (Polonia): seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.
11:30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Marocco vs Argentina – Diretta streaming su FIFA+.
13:00 Short track, World Tour a Danzica (Polonia): seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.
13:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Cortina (Italia): prova femminile – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.
13:00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki: programma corto coppie – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2, Discovery+ e DAZN.
13:30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Filippine vs Polonia – Diretta streaming su FIFA+.
14:30 Calcio, Mondiali U17 2025: Italia vs Burkina Faso – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su FIFA+.
14:30 Pattinaggio artistico, Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki: short program uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 2, Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
15:00 Snooker, Riyadh Season Championship 2025: semifinali – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
16:00 Tennis, Coppa Davis 2025: Italia vs Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.
16:00 Salto con gli sci, Cooppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): HS140 squadre miste – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
16:20 Pattinaggio artistico, Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki: short program donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
18:00 Golf, The RSM Classic 2025: secodna giornata – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
18:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Cortina (Italia): team mixed – Diretta streaming sull’IBSF Bobsleigh & Skeleton.
18.20 Pattinaggio artistico, Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki: short programma rhythm dance – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, dalle 19:00 su Eurosport1 e su DAZN.
18:30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Hertha Berlino vs Eintracht Braunschweig – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.00 Equitazione, GCL Super Cup 2025: semifinali – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
20:15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Paris – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Baskonia vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.
20:30 Basket, Serie A 2025-2026: Brescia vs Cremona – Diretta streaming su LBATV.
20:30 Calcio, Serie B 2025-2026: Catanzaro vs Pescara – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20:30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Mainz vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2025-2026: Audace Cerignola vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2025-2026: Bra vs Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2025-2026: Pro Patria vs Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Ligue1 2025-2026: Nizza vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Basket, Serie A2 2025-2026: Verona vs Blu Basket Bergamo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
21:00 Calcio, laLiga 2025-2026: Valencia vs Levante – Diretta streaming su DAZN.
21.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Stella Rossa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
01:00 Speed skating, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.
