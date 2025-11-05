Sport in tv oggi (mercoledì 5 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 5 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia della qualificazioni alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito delle WTA Finals, fronteggiando la coppia composta da Kudermentova e Mertens. Spazio anche agli ottavi di finale dei tornei ATP 250 di Atene e di Metz, con Berrettini e Musetti in campo.

Proseguono i Mondiali U17 di calcio, poi una ricchissima serata con la Champions League di calcio (in campo Inter e Atalanta), il big match della Serie A1 di volley femminile tra Conegliano e Milano, l’abbuffata di Coppe Europee per il basket. Da seguire anche l’avvio dei Mondiali di trampolino elastico e l’intensa giornata di Serie A per la pallanuoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 5 novembre

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korea Masters (diretta streaming su BWF Tv)

02.00 BASKET (NBA) – Atlanta Hawks-Orlando Magic (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.30 SNOOKER – International Championship, terzo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.00 TENNIS – ATP 250 Metz, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, in alternanza con il torneo ATP 250 di Atene; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Vukic (quinta partita dalle ore 12.00, la quarta non inizierà prima delle ore 18.00)

13.00 TENNIS – ATP 250 Atene, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, in alternanza con il torneo ATP 250 di Metz; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Kecmanovic (ore 13.00), Musetti-Wawrinka (terzo match dalle ore 13.00 e non prima dalle ore 17.00)

13.00 TENNIS – WTA Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens (ore 13.00), Rybakina-Keys (non prima delle ore 15.00), Swiatek-Anisimova (non prima delle ore 16.30), Hsieh/Ostapenko-Muhammad-Shuurs



13.30 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Panana-Irlanda, Tajikistan-Cechia (diretta streaming su FIFA+)

14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Paraguay-Uzbekistan (diretta streaming su FIFA+)

14.30 CALCIO (Mondiali U17) – Austria-Arabia Saudita (diretta streaming su FIFA+)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 CALCIO (Mondiali U17) – Mali-Nuova Zelanda (diretta streaming su FIFA+)

16.15 CALCIO (Mondiali U17) – USA-Burkina Faso (diretta streaming su FIFA+)

16.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, semifinale) – Brasile-Corea del Nord (diretta streaming su FIFA+)

16.45 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Francia-Cile, Canada-Uganda (diretta streaming su FIFA+)

17.00 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro misto, qualificazioni (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 BASKET (Eurocup) – Tre partite: Bahcesehir-Hapoel Gerusalemme, Cluj-Ceredevita Olimpija, Neptunas-Manresa (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 BASKET (Champions League) – Tre partite: Benfica-Le Mans, Bursaspor-Joventut Badalona, Rutas-Heidelberg (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League) – Pafos-Villareal (diretta tv su Sky Sport Arena; Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Qarabag-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Aris Salonicco-Slask Wroclaw, Ulm-London Lions (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.00 BASKET (Champions League) – Promitheas-Legia Varsavia (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 GINNASTICA ARTISTICA – Memorial Arthur Gander (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Panathinaikos (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-Amburgo (diretta tv su Sky Sport 258; diretta tv su Sky Sport Basket dalle ore 20.30; diretta streaming su Euroleague Tv, diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Plebiscito Padova-Rapallo, Roma-Cosenza, Trieste-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, semifinale) – Paesi Bassi-Messico (diretta streaming su FIFA+)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Campobasso-Braine (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Mechelen-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Sassari-Lattes Montpellier (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.45 BASKET (Serie A) – Napoli-Trapani (diretta streaming su LBA Tv)

21.00 CALCIO (Champions League) – Ajax-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Benfica-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Brugge-Barcellona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Inter-Kairat Almaty (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League) – Manchester City-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Champions League) – Marsiglia-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Newcastle-Athletic Bilbao (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

21.00 BASKET (Champions League) – Gran Canaria-Spartak Subotica (diretta streaming su DAZN)

