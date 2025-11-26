Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 26 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile: le azzurre cercheranno il risultato di lusso contro le maestre, dopo il trionfale debutto contro Panama. Sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) proseguiranno gli Europei di curling, con tre impegni per gli azzurri nel cuore del round robin che promuoverà le migliori quattro classificate alle semifinali.
Da non perdere la Coppa del Mondo di salto con gli sci, che propone l’appuntamento maschile a Falun. Ricchissima serata riservata agli sport di squadra: Milano sarà impegnata nella Champions League di volley femminile, l’Olimpia Milano giocherà nell’Eurolega di basket, Inter e Atalanta scenderanno in campo per la Champions League di calcio. Spazio anche ai Mondiali di pallamano femminile e alla prima speciale del Rally di Arabia Saudita.
In mattinata si potrà seguire l’accensione della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 26 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 26 novembre
02.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Orlando Magic (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
05.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championship (diretta streaming su BWF Tv)
06.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Tanzania (diretta streaming su Fifa+)
08.00 CURLING (Europei) – Settima giornata maschile: Italia-Svezia, Germania-Austria, Danimarca-Svizzera, Polonia-Scozia, Norvegia-Cechia (diretta streaming su The Curling Channel)
08.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Portogallo-Giappone (diretta streaming su Fifa+)
10.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 BOXE – Europei U23, quarti di finale (diretta streaming sul canale YouTube di European Boxing)
10.30 ACCENSIONE TORCIA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 (diretta streaming su Discovery+, Olympic Channel, canale del Coni, canale di Milano Cortina 2026)
11.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Panama-Iran (diretta streaming su Fifa+)
11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Falun, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata femminile: Scozia-Norvegia (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel)
13.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata femminile: Italia-Danimarca, Turchia-Germania, Cechia-Svizzera, Lituania-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)
13.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Brasile-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)
14.00 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Inter U23-Renate (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Irlanda del Nord (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
15.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Falun, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
16.00 CALCIO (UEFA Youth League) – Atletico Madrid-Inter (diretta streaming su UEFA Tv)
16.00 CALCIO (UEFA Youth League) – Eintracht Francoforte-Atalanta (diretta streaming su UEFA Tv)
17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Eczacibasi Istanbul-Zeleznicar (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)
18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Italia-Svizzera (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.20; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, The Curling Channel)
18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Svezia-Scozia (diretta streaming su Eurosport 2, The Curling Channel)
18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Cechia-Polonia, Austria-Danimarca, Norvegia-Germania, (diretta streaming su The Curling Channel)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Asseco Resovia-Maritsa Plovdiv (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)
18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Arezzo-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Potenza-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Pro Vercelli-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Ternana-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)
18.00 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Germania-Islanda, Spagna-Paraguay (diretta streaming su IHF Tv)
18.35 RALLY – Rally di Arabia Saudita, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
18.45 CALCIO (Champions League) – FC Copenhagen-Kairat Almaty (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – Pafos-Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
19.30 BASKET (Eurolega) – Monaco-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euroleague Tv)
19.30 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
19.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-Landes (diretta streaming su Rai Play Sport 2, canale YouTube di FIBA)
19.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Flammes Carolo (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Milano-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)
20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Monza (diretta streaming su VBTV)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – LKS Lodz-Dresda (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)
20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Montenegro-Far Oer, Serbia-Uruguay (diretta streaming su IHF Tv)
20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euroleague Tv)
20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Sambenedettese-Brescia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 259; diretta streaming su Rai Play, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
21.00 CALCIO (Champions League) – Atletico Madrid-Inter (diretta streaming su Amazon Prime Video)
21.00 CALCIO (Champions League) – Eintracht Francoforte-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Liverpool-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Olympiakos-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Club Brugge (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)
23.00 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Detroit Pistons (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)