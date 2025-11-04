Sport in tv oggi (martedì 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Jasmine Paolini va a caccia di una vittoria, dopo la netta sconfitta nel suo primo incontro con la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. La toscana dovrà affrontare l’americana Coco Gauff e si spera riesca a trovare le giuste sensazioni. In campo poi a Metz Francesco Passaro, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

In serata assisteremo allo spettacolo della Champions League di calcio, con Juventus e Napoli in campo per conquistare i tre punti. Ci sarà anche il basket con l’EuroCup, la Champions League e il confronto della Serie A tra Varese e Virtus Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 4 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 novembre

07.30 Snooker, International Championship: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

12.00 Tennis, ATP Metz 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Passaro vs Blockx 2° match e inizio programma alle 12.00; Cobolli vs Sonego 4° match e inizio non prima delle 18.00)

13.00 Tennis, WTA Finals 2025: fase a gironi – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Paolini vs Gauff 2° match e inizio non prima delle 15.00 italiane)

13.00 Tennis, ATP Atene 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Napoli-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.

18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Slavia Praga-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.

20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Lietkabelis – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Basket, Serie A 2025-2026: Varese vs Virtus Bologna – Diretta streaming su LBATV.

20.00 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Reggiana vs Dijon – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

20.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Sassari vs Sporting CP – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trieste vs Igokea – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Juventus-Sporting – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Liverpool-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: PSG-Bayern – Diretta tv Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Tottenham-Copenhagen – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Atletico Madrid-Union SG – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Olympiacos-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bodo/Glimt-Monaco – Diretta tv Sky Sport 258; in streaming su NOW e SkyGo.