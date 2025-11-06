Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 6 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 6 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Atene e Metz e le WTA Finals di Riad, il basket con l’Eurolega e la Serie A, il calcio con i Mondiali U17, l’Europa League e la Conference League, e tanto altro ancora.
Saranno due gli italiani protagonisti nei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz: in Francia tenteranno l’accesso alle semifinali sia Matteo Berrettini, che affronterà lo statunitense Learner Tien, sia Lorenzo Sonego, che incrocerà il tedesco Daniel Altmaier.
Nell’ATP 250 di Atene continuerà la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals, con l’azzurro che scenderà in campo nei quarti di finale contro il francese Alexandre Muller. Nelle WTA Finals, invece, Jasmine Paolini, già eliminata, concluderà il proprio cammino sfidando la statunitense Jessica Pegula.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 6 novembre
7.00 Canottaggio, Mondiali beach sprint: time trial – Nessuna copertura tv/streaming
8.00 Ciclismo, BMX freestyle: Mondiali – Nessuna copertura tv/streaming
12.00 Tennis, sorteggio ATP Finals – SuperTennis HD, SuperTenniX, nittoatpfinals.com
12.00 Tennis, ATP 250 Atene: quarti singolare e doppio (2° match dalle 12.00 non prima delle 14.00 Musetti-Muller) – Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Tennis, ATP 250 Metz: ottavi singolare e doppio (3° match dalle 12.00 Sonego-Altmaier, 4° match dalle 12.00 non prima delle 18.00 Berrettini-Tien) – Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
13.00 Tennis, WTA Finals Riad: fase a gironi singolare e doppio (2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Pegula) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, NOW
13.30 Calcio, Mondiali Under 17: Italia-Bolivia – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+
18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Conference League: Mainz-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Sturm Graz-Nottingham Forest – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Nizza-Friburgo – Sky Sport 254, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Utrecht-Porto – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.30 Basket, Serie A: Sassari-Cantù – LBA TV
20.45 Basket, Serie A: Cremona-Trentino – LBA TV
21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Brann – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Betis-Lione – TV8 HD, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Aston Villa-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Stoccarda-Feyenoord – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA NON PRIMA DELLE ORE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALTMAIER 3° MATCH DALLE ORE 12.00
LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-BORGES NON PRIMA DELLE ORE 17.00
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00
LA DIRETTA LIVE DI BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE ORE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-CANTÙ DI BASKET DALLE ORE 20.30