LIVE Sinner-Zverev, ATP Finals 2025 in DIRETTA: terzo incontro in poche settimane

Il programma del match Sinner-Zverev

Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, in Piemonte, l’italiano vuole centrare il secondo successo consecutivo anche per poter restare in corsa per il numero 1 ATP di fine anno.

Il match, infatti, mette in palio altri 200 punti per il ranking ATP: Sinner, al termine della terza giornata delle Finals, deve recuperare 1250 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, vittorioso ieri, quando ne ha ancora a disposizione 1300, e potrà provare a risalire la china, portandosi a -1050 nella classifica live.

Nel complesso sono 9 i precedenti tra i due sul circuito maggiore, con Sinner, in vantaggio per 5-4, che ha vinto i tre confronti del 2025: l’azzurro, infatti, ha sconfitto il tedesco nelle finali degli Australian Open e di Vienna e nella semifinale di Parigi. L’ultima affermazione del tedesco, invece, risale agli ottavi degli US Open 2023.

La sfida tra l’azzurro ed il teutonico sarà la quarta ed ultima di giornata a partire dalle ore 11.30, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, valida per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!