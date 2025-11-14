ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 14 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Oggi, venerdì 14 novembre, giornata conclusiva della fase a gironi delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, si definirà il quadro dei qualificati alle semifinali nei tabelloni di singolare e di doppio. Jannik Sinner sarà tra i protagonisti, avendo già la certezza di essere al penultimo e da primo del Gruppo Bjorn Borg.

L’altoatesino (n.2 del mondo) giocherà contro l’americano Ben Shelton con la voglia di dar seguito alla propria imbattibilità in questo torneo. Finora, percorso netto per l’azzurro, con due vittorie e zero set persi lungo il percorso. Per lo statunitense, invece, l’eliminazione è già cosa certa e il confronto col pusterese è funzionale solo per esigenze di classifica.

Di un significato molto diverso il confronto nella sessione serale tra il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime. Chi vincerà, sarà in semifinale e affronterà domani lo spagnolo Carlos Alcaraz. Entrambi sconfitti da Sinner, il teutonico e il nordamericano daranno tutto quello che hanno per proseguire nel cammino in Italia.

La giornata odierna delle ATP Finals 2025 prevista all’Inalpi Arena di Torino godrà della copertura televisiva dei canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Sarà possibile seguire in chiaro la partita di Sinner contro Shelton su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match Sinner vs Shelton e Zverev vs Auger-Aliassime.

ATP FINALS 2025 OGGI IN TV

Venerdì 14 novembre

Inalpi Arena – ore 11:30

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Jannik Sinner ITA vs Ben Shelton USA (non prima 14:00)

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (non prima 18:00)

Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN (non prima 20:30)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD (Sinner-Shelton)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv, RaiPlay (Sinner-Shelton)

Diretta testuale: OA Sport (Sinner-Shelton e Zverev-Auger Aliassime)