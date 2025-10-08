Sport in tv oggi (mercoledì 8 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 8 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui tornei di tennis: il Masters 1000 di Shanghai proporrà gli ottavi di finale (Lorenzo Musetti scenderà in campo per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime), mentre al WTA 1000 di Wuhan andrà in scena i sedicesimi di finale (Jasmine Paolini incrocerà la cinese Yue Yuan).

La Pro Recco affronterà il Ferencvaros nella Supercoppa Europea. Incomincia la Champions League di calcio femminile, con la Roma attesa sul campo del Real Madrid (attenzione alla novità in termini di diritti: tutti gli incontri saranno trasmessi su Disney+). Per il basket si potranno seguire l’Eurocup con Venezia e Trento, la Champions League con Trapani e l’Eurolega.

In Norvegia proseguiranno i Mondiali di sollevamento pesi, per il calcio spazio agli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Da seguire anche i Mondiali di Nacra 17 e 49er per la vela. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 8 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 8 ottobre

01.00 CALCIO (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Cile-Messico (diretta streaming su FIFA+)

04.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 08.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, sedicesimi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, in alternanza con il Masters 1000 di Shanghai; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Yuan (quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 13.00)

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, in alternanza con il WTA 1000 di Wuhan; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Auger-Aliassime (terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta steraming su BWF Tv)

11.00 VELA – Mondiali di Nacra 17 a Cagliari, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 VELA – Mondiali di 49er a Cagliari, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Champions League) – Hapoel Holon-Bursaspor (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Champions League) – Szolnoki Olaj-Levice (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europa Cup, preliminare) – Inter Vllaznia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Bahceshir-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Szekszard-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Real Madrid-Roma (diretta streaming su Disney+)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Twente-Chelsea (diretta streaming su Disney+)

19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Aris Salonicco-Amburgo, Chemnitz-Lietkabelis (diretta streaming su EuroLeague Tv)

19.00 BASKET (Champions League) – Tofas-Bnei Herzliya (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Turk Telekom (diretta streaming su EuroLeague Tv)

19.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 77 kg femminile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)

20.00 PALLANUOTO (Supercoppa Europea) – Ferencavaros-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Buducnost-Trento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Hapoel Gerusalemme-Cedevita Olimpija (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

20.05 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Champions League) – Trapani-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Quattro partite: Alba Berlino-Chalon/Saone, Spartak Subotica-Le Mans, Oostende-AS Karditas, Unicaja Malagaa-Mersin SK (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Genzano-Napoli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurocup) – Manresa-Slask Wroclaw (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Tre partite: Manchester United-Valerenga, St. Polten-Atletico Madrid, Wolfsburg-PSG (diretta streaming su Disney+)

21.30 CALCIO (Mondiali Under 20, ottavi di finale) – Due partite: Argentina-Nigeria, Colombia-Sudafrica (diretta streaming su FIFA+)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME (NON PRIMA DELLE 12.30)

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (NON PRIMA DELLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45