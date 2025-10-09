Sport in tv oggi (giovedì 9 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 9 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Shanghai e WTA di Wuhan, il ciclismo con la Gran Piemonte, il basket con l’Eurolega, il calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ed i Mondiali Under 20, e tanto altro ancora.

Jasmine Paolini sarà chiamata quest’oggi al doppio impegno nel WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra scenderà in campo dapprima negli ottavi del tabellone di singolare contro la danese Clara Tauson, nel match che avrà inizio non prima delle 8.30 italiane sul Centrale (3° match dalle 5.00).

Dopo un congruo riposo, l’azzurra, assieme a Sara Errani, con cui forma la coppia testa di serie numero 1 del tabellone di doppio, tornerà in campo negli ottavi contro la coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue, nel quinto incontro di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane sul Court 1.

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2025 di calcio, in corso di svolgimento in Cile: nel primo match della seconda fase ad eliminazione diretta gli azzurrini, che sono giunti secondi nel Gruppo D, affronteranno negli ottavi di finale gli USA, primi classificati nel Gruppo E.

La sfida tra l’Italia e gli USA si giocherà alle ore 21.30 italiane: nella prima fase gli azzurrini hanno battuto l’Australia, pareggiato con Cuba e perso con l’Argentina, mentre i nordamericani hanno sconfitto la Nuova Caledonia e la Francia prima di perdere con il Sudafrica.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 9 ottobre

5.00 Tennis, WTA 1000 Wuhan: ottavi di finale singolare e doppio (3° match dalle 5.00, non prima delle 8.30, Paolini-Tauson; 5° match dalle 5.00, dopo un congruo riposo, Errani/Paolini-Andreescu/Yuan) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

6.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: quarti di finale singolare e doppio – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.15 Ciclismo, Gran Piemonte: Dogliani-Acqui Terme (179 km) – 14.50 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Basket femminile, Eurocup: Tresnjevka-Campobasso – YouTube FIBA Basketball

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Lituania – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

19.00 Basket femminile, Eurolega: Galatasaray-Schio – YouTube EuroLeague Women

19.30 Basket femminile, Eurolega: Venezia-Mersin – YouTube EuroLeague Women

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari – Dubrovnik – YouTube FIBA Basketball

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Monaco – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 Basket, Eurolega: Paris-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Cechia-Croazia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Scozia-Grecia, Bielorussia-Danimarca, Malta-Paesi Bassi, Cipro-Bosnia Erzegovina, Austria-San Marino, Isole Far Oer-Montenegro) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

21.30 Calcio, Mondiali U20: ottavi di finale, Italia-USA – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+