Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 19 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 19 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi e la Veneto Classic, la Superbike con il GP di Spagna, e tanto altro ancora.
Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.
Il GP degli USA del Mondiale di F1 2025 vedrà culminare il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1, e scatterà alle ore 21.00 italiane.
MotoGP su TV8, GP Australia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 19 ottobre
1.40 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
3.00 Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.05 differita TV8 HD, tv8.it
3.20 Ciclismo femminile, Tour of Guangxi Women – 4.15 discovery+
4.15 Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.20 differita TV8 HD, tv8.it
5.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili (terza suddivisione con l’Italia dalle 9.15) – Eurovision Sport
5.00 Tennis, WTA 250 Osaka: finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
6.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.05 differita TV8 HD, tv8.it
8.20 Ciclismo, Tour of Guangxi: 6a tappa – 9.50 discovery+
8.30 Atletica, Rome Half Marathon – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
11.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW
11.00 Superbike, GP Spagna: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.25 differita TV8 HD, tv8.it
11:30 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free dance danza sul ghiaccio – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Basket, Serie A: Sassari-Milano – LBA TV
12.00 Tennis, ATP 250 Almaty: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.15 Ciclismo, Tour of Holland: 5a tappa – 13.35 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.30 Calcio, Serie A: Como-Juventus – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Roma – DAZN
13.00 Ciclismo, Veneto Classic – 15.55 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13:20 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free program individuale maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
14.00 Superbike, GP Spagna: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.15 differita TV8 HD, tv8.it
14.30 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-San Martino di Lupari – flima.tv, Twitch Italbasket
15.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sassari – flima.tv
15.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Bologna – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Parma – DAZN, DAZN 2
15.30 Short track, World Tour: ripescaggi – YouTube Skating ISU
15.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN
16.00 Basket, Serie A: Trentino-Tortona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Novara – DAZN, VBTV
16.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Cuneo – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Firenze – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni – DAZN, VBTV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Italia-Svizzera – Sky Sport Max, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Parma – DAZN
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Schio – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Roseto – flima.tv
18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Varese – LBA TV
18.30 Basket, Serie A: Cantù-Trapani – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Treviso-Napoli – LBA TV
19.30 Short track, World Tour: finali – YouTube Skating ISU, discovery+
20.00 Basket, Serie A: Udine-Brescia – LBA TV
20.45 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Fiorentina – DAZN, DAZN 1
21.00 F1, GP USA: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 22.30 in differita su TV8 HD, tv8.it