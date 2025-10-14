LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.2 torna in campo contro il decaduto greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, partita valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo a Riyadh (Arabia Saudita) per iniziare la difesa del titolo nella ricchissima esibizione araba.

L’italiano prova a mettersi immediatamente alle spalle quanto successo nel Master 1000 di Shanghai. In Cina Sinner si è ritirato al terzo turno contro Tallon Griekspoor alzando bandiera bianca ai crampi, dovuti dalle condizioni estreme in cui si è svolta la partita. Per l’azzurro sarà l’occasione di lanciare la volata in vista del finale di stagione, in cui l’obiettivo principale sono le Finals di Torino.

L’avversario odierno è il greco Stefanos Tsitsipas, apparentemente l’anello debole dell’entry list di quest’esibizione. Il greco è lontano dai grandi fasti del passato, in cui non ha conquistato alcun titolo Slam ma ha raggiunto la terza posizione del ranking, giocato due finali Major e vinto l’ATP Finals nel 2019.

L’ellenico arriva a questo torneo da numero 24 del mondo ma è fermo ai box da oltre un mese: dopo la sconfitta al secondo turno degli US Open Tsitsipas ha disputato solamente il tie di Coppa Davis contro il Brasile, battendo Thiago Seyboth Wild e perdendo con Joao Fonseca.

Sarà il decimo incontro tra i due giocatori con il greco che è avanti 6-3 nei precedenti. La partita è la seconda in programma dalle 18.30 italiane dopo Fritz-Zverev. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tsitsipas con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!