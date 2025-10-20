LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca alle azzurre! Attesa per Perotti e Asia D’Amato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata prosegue con la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili: sette delle dieci suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di lunedì 21 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata alle individualiste (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina.

L’Italia è stata inserita nella quinta suddivisione e dunque le Fate entreranno in campo gara alle ore 06.30 italiane (le ore 14.15 locali). Asia D’Amato e Giulia Perotti incominceranno la loro avventura nel concorso generale individuale partendo dalle parallele asimmetriche, dove saranno affiancate anche da Chiara Barzasi. Si proseguirà poi nell’ordine con trave, corpo libero e volteggio: rivedremo Barzasi anche sui 10 cm, mentre Emma Fioravanti si cimenterà al quadrato e alla tavola. Le compagne di viaggio del quartetto tricolore saranno: Malesia e Svizzera (partenza dal volteggio), Francia e Vietnam (dalla trave), Islanda e Marocco (dal corpo libero).

Azzurre in pedana alle ore 06.30, mentre alle ore 05.00 toccherà a USA e Gran Bretagna. Alle ore 11.30 spazio al Brasile, poi nel pomeriggio si esibiranno Cine e Atleti Indipendenti Neutrali (con la russa Angelina Melnikova in testa).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento a martedì 21 ottobre: si incomincerà alle ore 05.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 circa. Buon divertimento a tutti.