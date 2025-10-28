Alice D’Amato e Manila Esposito tornano in gara: appuntamento in Svizzera dopo l’assenza ai Mondiali

Alice D’Amato e Manila Esposito non hanno preso parte ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica perché non erano nelle migliori condizioni fisiche per essere protagoniste nell’appuntamento agonistico più importante della stagione. La Campionessa Olimpica alla trave e la due volte Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale si erano prese un po’ di stacco dopo la rassegna continentale disputata in primavera (con tanto di successo nel team event), hanno gareggiato agli Assoluti e hanno fatto intuire di essere sulla strada giusta in vista del 2026, per riprendere al meglio il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La genovese e la campana torneranno in gara mercoledì 5 novembre, in occasione del Memorial Arthur Gander, abituale evento di fine stagione dedicato alla memoria dell’ex Presidente della Federginnastica Mondiale. L’appuntamento è a Morges (Svizzera), località che si alterna con Chiasso nell’ospitare la kermesse. A completare la delegazione italiana ci sarà Yumin Abbadini, di rientro dai Mondiali dove si è cimentato sulla sbarra e al cavallo con maniglie.

Gli uomini saranno impegnati su tre attrezzi a propria scelta e le donne saranno coinvolte in due specialità, i migliori sei accederanno alla finale che prevede un nuovo esercizio a discrezione degli italiani prima di decretare i vincitori. Tra le donne sono annunciate anche la britannica Ruby Evans (fresca di podio al corpo libero in quel di Jakarta), la spagnola Alba Petisco, la francese Lorette Charpy, la statunitense Ashlee Sullivan, la tedesca Silja Stoehr e le padrone di casa Angela Pennisi, Caterina Cereghetti e Lena Bickel.

Tra gli uomini spiccano il britannico Joe Fraser e l’armeno Artur Davtyan, medagliati ai Mondiali. Tra i partecipanti anche il francese Anthony Mansard, il canadese Felix Dolci, il tedesco Nils Dunkel, lo spagnolo Sergio David Kovacs, lo statunitense Taylor Burkhart, gli svizzeri Tim Randegger e Mattia Piffaretti.