Sport in tv oggi (venerdì 26 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tennis in primo piano con lo swing asiatico a tenere banco. Tanta Italia in campo: a Pechino (Cina) di scena Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego e il doppio Bolelli/Vavassori; a Tokyo (Giappone) scenderà in campo Matteo Berrettini. Prenderà poi il via il week del Motomondiale a Motegi (Giappone).

Primo giorno anche della mitica Ryder Cup di golf, che attirerà l’attenzione di appassionati e non, senza dimenticare un’altra giornate di gare del Mondiale di ciclismo in Ruanda. Questo e tanto altro da seguire…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 26 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 26 settembre

02.00 Moto3, GP Giappone 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

02.50 Moto2, GP Giappone 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

02.55 Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.

03.45 MotoGP, GP Giappone 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.00 Tennis, ATP Tokyo 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Ruud 2° match e inizio programma della sessione serale giapponese dalle 09.00 italiane)

05.00 Tennis, WTA Pechino 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Paolini vs Sevastova 3° match e inizio programma dalle 05.00 italiane)

05.00 Tennis, ATP Pechino 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Rublev 1° match e inizio programma dalle 05.00 italiane; Musetti vs Mpetshi Perricard non prima delle 13.00 italiane; Sonego vs Zverev 2° match della sessione serale cinese il cui inizio è previsto alle 13.00 italiane)

05.00 Tennis, ATP Pechino 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Bonzi/Griekspoor 5° match e inizio programma dalle 05.00 italiane)

06.00 Canottaggio, Mondiali 2025: semifinali – Diretta streaming su worldrowing.com.

06.15 Moto3, GP Giappone 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.30 Judo, Qingdao Grand Prix 2025: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.05 Moto2, GP Giappone 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Canottaggio, Mondiali 2025: Finali A – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su worldrowing.com.

08.00 MotoGP, GP Giappone 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Ciclismo, Mondiali 2025: prova su strada junior uomini – Diretta tv dalle 09.30 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 07.55; Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN dalle 07.50.

10.35 Superbike, GP Aragon 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Judo, Qingdao Grand Prix 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

11.30 Nuoto paralimpico, Mondiali 2025: sesta giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

11.45 Flag football, Europei 2025: Italia vs Irlanda – Diretta streaming su IFAF Tv.

12.00 Arrampica sportiva, Mondiali 2025: finale lead – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.00 Ciclismo, Mondiali 2025: prova su strada U23 uomini – Diretta tv dalle 12.30 su RaiSport HD; in streaming dalle 11.55 su RaiPlay Sport 2; dalle 11.50 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Golf, Ryder Cup 2025: prima giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Flag football femminile, Europei 2025: Italia vs Germania – Diretta streaming su IFAF Tv.

15.00 Superbike, GP Aragon 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Baseball, semifinale Europei: Italia-Germania – Diretta streaming a pagamento su European Baseball TV

15.30 Flag football, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming su IFAF Tv.

17.35 Equitazione, Global Champions League 2025 a Vienna (Austria): round 1 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

19.00 Pallanuoto femminile, Champions League 2025-2026: Pallanuoto Trieste vs Rapalla Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Baseball, semifinale Europei: Olanda-Spagna – Diretta streaming a pagamento su European Baseball TV

20.10 Equitazione, Global Champions League 2025 a Vienna (Austria): round 2 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Catanzaro vs Juve Stabia – Diretta streaming su Amazon Prime, DAZN e su LAB Channel.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Bayern vs Brema – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Ligue1 2025-2026: Strasburgo vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Girona vs Espanyol – Diretta streaming su DAZN.

