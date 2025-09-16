Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 16 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 16 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la Billie Jean King Cup ed il WTA 500 di Seul, il volley con i Mondiali, l’atletica leggera con i Mondiali, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora.
A partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel primo tie dei quarti di finale si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e la Cina, Paese ospitante.
Si aprirà la nuova edizione della Champions League 2025-2026 di calcio: saranno sei i match in programma, validi per la prima giornata, dei quali due alle 18.45 e quattro alle 21.00, con una sola squadra italiana protagonista, ovvero la Juventus. I bianconeri ospiteranno alle ore 21.00 il Borussia Dortmund.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 16 settembre
04.00 Volley, Mondiali: Brasile-Cechia – VBTV
04.30 Volley, Mondiali: Argentina-Corea del Sud – VBTV
07.00 Tennis, WTA 500 Seul: 1° turno singolare e doppio femminile – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, fino alle 11.00 SuperTennis HD, SuperTennis Plus (smart tv), SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming.
07.30 Volley, Mondiali: Iran-Tunisia – VBTV
08.00 Volley, Mondiali: Ucraina-Algeria – VBTV
10.30 Lotta, Mondiali: 4a giornata – UWW+
11.00 Tennis, BJK Cup Finals: quarti di finale, Italia-Cina (11.00 primo singolare, a seguire secondo singolare, a seguire eventuale doppio decisivo) – SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming
11.30 Volley, Mondiali: Filippine-Egitto – VBTV
12.00 Volley, Mondiali: Francia-Finlandia – VBTV
12.35 Atletica, Mondiali: 4a giornata, sessione unica – Rai Sport HD fino alle 13.30 poi Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Volley, Mondiali: Serbia-Cina – VBTV
15.30 Volley, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN
18.45 Calcio, Champions League: Athletic Bilbao-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Champions League: PSV-Union SG – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Juventus-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Marsiglia – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Tottenham-Villarreal – Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Qarabag – Sky Sport Mix, Sky Sport 255, Sky Go, NOW
