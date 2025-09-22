Sport in tv oggi (lunedì 22 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà un altro lunedì piuttosto ampio, quello in scena da parte a parte del mondo sportivo per quel che si potrà vedere sui vari schermi televisivi. Andiamo a scoprire con ordine quale sarà la programmazione sportiva del quarto lunedì di settembre.

Tanti occhi sono puntati su Mondiali di ciclismo, e con la cronometro Under 23 c’è anche una speranza chiaramente visibile in Lorenzo Finn, già oggetto di parecchie attenzioni nel recente passato e soprattutto dopo l’iride del 2024. Di scena anche la corrispettiva prova femminile in un Ruanda che mai prima d’ora aveva visto tanto alto livello ciclistico.

Per il lato tennistico c’è Lorenzo Musetti pronto a cercare il ritorno in finale a Chengdu, e soprattutto a proseguire la corsa verso un titolo che, nel suo palmares, manca da tre anni (e che lo lancerebbe ancor di più nella corsa alle ATP Finals). Il tutto in uno strano lunedì, perché solo gli sfasamenti di calendario fanno sì che una semifinale si giochi nel primo giorno della settimana.

Si delinea sempre più il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di volley, e a proposito di rassegne iridate da non perdere è pure quella di canottaggio. E in casa Italia si ricordano anche gli Europei di baseball con l’Italia che va a chiudere la prima fase contro la Grecia, anch’essa (parecchio) inferiore rispetto agli azzurri. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 22 settembre

4:00 Canottaggio, Mondiali a Shanghai (Cina) – Diretta streaming su worldrowing.com

9:30 Volley, Mondiali 2025 (ottavi): Bulgaria-Portogallo – Diretta streaming su VBTV e DAZN

10:30 Ciclismo, Mondiali 2025 a Kigali (Ruanda): Cronometro Under 23 donne – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN

11:00 Tennis, ATP 250 Chengdu (Cina), Semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e streaming su SkyGo e Now

All’interno:

Nakashima (USA) [4]-Tabilo (CHI) [Q]

Musetti (ITA) [1]-Shevchenko (KAZ) (Non prima delle ore 13:00)

11:00 Calcio, Lazio-Monza (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

11:30 Nuoto paralimpico, Mondiali – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

11:30 Tennis, ATP 250 Hangzhou (Cina), Semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

All’interno

Royer (FRA) [Q]-Moutet (FRA) [4]

Bublik (KAZ) [3]-Wu (CHN) [WC] (Non prima delle ore 13:30)

13.00 Calcio, Napoli-Cremonese (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

13:35 Ciclismo, Mondiali 2025 a Kigali (Ruanda): Cronometro Under 23 uomini – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN

14:00 Volley, Mondiali 2025 (ottavi): Slovenia-USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

15.00 Calcio, Cesena-Torino (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

15:30 Baseball, Europei 2025: Italia-Grecia (a Novara) – Diretta streaming su baseballeurope.tv

18:00 Calcio, Frauen Bundesliga: Eintracht Francoforte-Lipsia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Calcio, Ligue 1: Marsiglia-PSG – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e streaming su SkyGo e Now

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Pisa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21.15 Calcio, campionato portoghese: Sporting-Moreirense – Diretta streaming su DAZN

2:15 NFL, Baltimore Ravens-Detroit Lions – Diretta streaming su DAZN

4:00 Canottaggio, Mondiali a Shanghai (Cina) – Diretta streaming su worldrowing.com

