LIVE Italia-Belgio, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Manila (Filippine) per disputare la seconda partita di questa rassegna iridata: dopo il successo ottenuto contro l’Algeria nel match d’esordio, la nostra Nazionale dovrà alzare l’asticella per incrociare gli arrembanti Red Dragons, reduci da una schiacciante vittoria per 3-0 contro l’Ucraina.

Si tratta di uno scontro diretto di fondamentale importanza per il primo posto nel raggruppamento: chi vincerà opererà un allungo importante in testa al girone in vista degli ultimi incroci (gli azzurri sfideranno l’Ucraina, i Red Dragons se la dovranno vedere con l’Algeria). I Campioni del Mondo in carica offriranno una prestazione all’altezza della situazione e daranno segnali confortanti in vista delle fasi calde della competizione oppure riscontreranno delle difficoltà?

Il CT Fefé De Giorgi si affiderà ai suoi uomini di punta: il regista Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete il Belgio guidato da coach Emanuele Zanini, che potrà contare su ottimi elementi come il martello Sam Deroo, il palleggiatore Stijn D’Hulst, il bomber Ferre Reggers e il centrale Wout D’Heer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento alle ore 15.30 di martedì 16 settembre, nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi. Buon divertimento a tutti.