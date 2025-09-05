LIVE F1, GP Italia 2025 in DIRETTA: inizia la missione Monza per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Italia – Numeri e statistiche GP Italia

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul mitico circuito di Monza inizierà il lavoro di messa a punto di tutti i team in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari cercherà di ritagliarsi un ruolo importante nel week end di casa.

Non è una stagione di grandi soddisfazioni per la Rossa. La SF-25 non si è rivelata quella macchina efficiente che si sperava, ma una monoposto molto complicata da settare. Ne hanno dovuto prendere atto il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Si spera che nel Tempio della velocità ci sia un colpo di cosa in positivo e lo spartito possa cambiare.

Favorita d’obbligo anche per questo fine-settimana è la McLaren. La scuderia di Woking è stata finora dominante in quest’annata ed è ragionevole pensare che ormai la partita per la conquista del titolo iridato sia ristretta ai due alfieri della scuderia Papaya, ovvero Oscar Piastri e Lando Norris. Vedremo se a Monza l’olandese Max Verstappen con la Red Bull o le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli sapranno inserirsi nella lotta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti in tempo reale. Si comincia con la FP1 dalle 13.30, mentre alle 17.00 prenderà il via la FP2. Buon divertimento!