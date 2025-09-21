Italia-USA oggi, Finale BJK Cup 2025: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 21 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si disputerà l’atto conclusivo delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis: l’Italia, detentrice del trofeo, ed alla terza finale consecutiva, affronterà gli USA, che tornano a giocarsi il titolo dopo 7 anni.

Nella storia gli USA hanno giocato 30 finali, vincendone 18, l’ultima nel 2017, mentre l’Italia su 7 atti conclusivi ha conquistato 5 titoli. Le scelte delle capitane, Tathiana Garbin da una parte e Lindsay Davenport dall’altra, saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro.

A partire dalle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare (tra le numero 2), mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare (tra le numero 1), infine, soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo. Da regolamento, infatti, in caso di 2-0 dopo i due singolari, si procederà con la premiazione.

L’Italia potrà contare su Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant e Sara Errani, mentre gli USA potranno schierare Jessica Pegula, Emma Navarro, Mccartney Kessler, Hailey Baptiste e Taylor Townsend.

La sfida tra Italia ed USA in finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX e supertennis.tv/live-streaming, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri tra Italia e Cina.

CALENDARIO BJK CUP FINALS 2025

Domenica 21 settembre – Shenzhen (Cina)

Italia-USA (Finale)

I nomi delle giocatrici in campo si conosceranno un’ora prima dell’inizio del primo match

Dalle ore 11.00 italiane

Primo singolare (tra le numero 2) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

A seguire

Secondo singolare (tra le numero 1) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

A seguire (soltanto in caso di 1-1)

Doppio decisivo (eventuale) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

PROGRAMMA BJK CUP FINALS 2025 : COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv).

Diretta streaming: SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming.

Diretta live testuale: OA Sport.

GIOCATRICI CONVOCATE

Italia: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant, Sara Errani.

USA: Jessica Pegula, Emma Navarro, Mccartney Kessler, Hailey Baptiste e Taylor Townsend.