Sport in tv oggi (domenica 31 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 31 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España e la Bretagne Classic – Ouest-France, la F1 con il GP d’Olanda, e tanto altro ancora.

Alle ore 16.30 italiane, nella seconda giornata della Pool D della prima fase dei Mondiali 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli affronterà il Sudafrica nel match che si giocherà al Community Stadium di York.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà alle ore 15.00, nella gara del GP d’Olanda: il quindicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Zandvoort. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 31 agosto

11.00 Ciclismo, Bretagne Classic – Ouest-France: Plouay-Plouay (261.7 km) – 15.15 discovery+

12.00 Volley femminile, Mondiali: Cina-Francia – VBTV, DAZN

12.20 Ciclismo, Vuelta a España: 9a tappa, Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray (195.5 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Irlanda-Spagna – RugbyPass TV

13.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Les Gets: cross country donne élite – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Badminton, Mondiali: finali – Olympic Channel

14.00 Volley, Mondiali U21: finale, Italia-Iran – VBTV, canale YouTube Volleyball World

14.00 Basket, Europei: Georgia-Grecia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.00 Basket, Europei: Slovenia-Belgio – DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.30 Triathlon, World Series French Riviera: uomini élite (distanza sprint) – triathlonlive.tv

15.00 F1, GP Olanda: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.50 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Nuova Zelanda-Giappone – RugbyPass TV

15.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Les Gets: cross country uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.15 Triathlon, Europei su distanza olimpica: uomini élite – triathlonlive.tv

15.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Repubblica Dominicana – VBTV, DAZN

16.15 Triathlon, World Series French Riviera: donne élite (distanza sprint) – triathlonlive.tv

16.30 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Italia-Sudafrica – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Basket, Europei: Israele-Francia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.00 Tennis, US Open (2° match dalle 17.00 Errani/Paolini-Kessler/Stearns) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX

17.15 Basket, Europei: Spagna-Cipro – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.45 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Francia-Brasile – RugbyPass TV

18.00 Volley, Fipav Cup Men Elite: Italia-Olanda – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Serie A: Genoa-Juventus – DAZN, DAZN 1

20.30 Basket, Europei: Italia-Bosnia Erzegovina – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.30 Basket, Europei: Polonia-Islanda – DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Verona – DAZN, DAZN 2

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 12.20

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SUDAFRICA DI RUGBY FEMMINILE DALLE 16.30