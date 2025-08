LIVE Italia-Polonia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri sfavoriti, ma possono provarci!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca di Italia-Slovenia – Le pagelle di Italia-Slovenia – La cronaca di Polonia-Brasile – Il programma di Italia-Polonia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, finale della Nations League 2025 di volley maschile. A Ningbo (Cina) va in scena l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale, che sarà l’ennesimo capitolo della grande rivalità tra queste due squadre: dopo le finali dei Mondiali 2022 (vinta dagli azzurri) e degli Europei 2023 (vinta dai biancorossi), chi riuscirà a fare festa in terra asiatica e ad alzare al cielo l’ambito trofeo.

Si tratta della prima finale della storia in questo evento per la nostra Nazionale, reduce dalle affermazioni per 3-1 contro Cuba e Slovenia: l’obiettivo alzare al cielo il trofeo a venticinque anni di distanza dall’ultima gioia nella World League (di cui la Nations League è nei fatti figlia). La Polonia ha vinto nel 2023 e perso nel 2021, dunque andrà a caccia del bis dopo aver regolato il Giappone e il Brasile con dei secchi 3-0 tra quarti e semifinali.

Il capitano Simone Giannelli potrà fare affidamento sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo e sul libero Fabio Balaso. La Polonia sarà nelle mani dei quotati attaccanti Sasak, Fornal e Semeniuk, ma attenzione anche ai centrali Kochanowski e Nowak e al palleggiatore Komenda.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, finale della Nations League 2025 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.