LIVE Bronzetti-Gauff, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare ad avanzare e sognare

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Bronzetti-Gauff, incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA Cincinnati 2025. Sulla strada della numero due azzurra la fortissima Coco Gauff, giocatrice che vanta nel suo palmares due titoli Slam e che occupa la seconda posizione nel ranking mondiale.

Dopo una stagione anomala, caratterizzata dalla finale di Cluj-Napoca come miglior risultato, Lucia Bronzetti sta tentando il riscatto in uno degli appuntamenti 1000 più prestigiosi dell’anno. La ventiseienne nativa di Rimini ha sorpreso gli addetti ai lavori nell’ultima settimana, ottenendo tre vittorie contro avversarie di blasone come Darja Kasatkina e Jelena Ostapenko, vittorie arrivate entrambe al terzo set, a dimostrare la tenacia e la forza mentale dell’italiana. Oggi il livello si innalza ulteriormente, dall’altra parte della rete ci sarà nientepopodimeno che la statunitense Coco Gauff.

Negli ultimi tornei l’afroamericana si è un po’ persa, soltanto tre i successi sul campo dopo la conquista del Roland Garros. L’obiettivo della padrona di casa è quello di ben figurare nel torneo corrente, così da arrivare al meglio della condizione al quarto e ultimo appuntamento Slam dell’anno, lo US Open di settembre. Coco Gauff ha già trionfato in quel di Cincinnati nell’edizione 2023 e dispone di tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche nel 2025. Le avversarie sconfitte fino ad ora: Wang Xinyu 6-3, 6-2; Dajana Yastremska vittoria a tavolino.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale di Bronzetti-Gauff, match valido per gli ottavi di finale del WTA Cincinnati 2025. L’incontro è fissato come primo del programma sul campo centrale, appuntamento alle ore 17:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!