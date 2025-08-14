ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 14 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

C’è un fenomeno ormai particolare che si verifica all’interno del programma di ormai più di un torneo, e Cincinnati inizia a non fare eccezione. Può capitare, infatti, che sul centrale o (spesso negli Slam) sui primi due campi ci sia un vero e proprio abbondare totale di italiani.

Ed è ciò che accade nella sessione diurna della giornata che in Italia spesso pensiamo come quella precedente il giorno di Ferragosto. Apre Lucia Bronzetti, che tenterà di arginare le ambizioni di Coco Gauff e continuare il suo percorso a sorpresa (ma non troppo). Spazio poi al remake della finale di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e la ceca Barbora Krejcikova, e infine, in prima serata, è il momento di Jannik Sinner, per una sfida che ha tanti significati contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Nella notte Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia della semifinale in doppio contro Stearns/Vondrousova.

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati continueranno oggi a partire dalle ore 17:00. Sarà possibile seguire i due tornei su Sky Sport Uno (201) (tranne 19:55-00:00), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) e quello femminile anche in chiaro su SuperTennis, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; uomini anche su Tennis Tv, donne anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di match scelti con prevalenza italiana.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

Giovedì 14 agosto

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Bronzetti (ITA)-Gauff (USA) [2] – Ottavi WTA

NP Ore 19:00 Paolini (ITA) [7]-Krejcikova (CZE) – Ottavi WTA

NP Ore 21:00 Sinner (ITA) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [23] – Quarti ATP

Sessione serale

Ore 1:00 V. Kudermetova-Linette (POL) [31] – Ottavi WTA

NP Ore 2:30 Atmane (FRA) [Q]-Rune (DEN) [7] – Quarti ATP

Grandstand

Ore 17:00 Doumbia (FRA)/Nakashima (USA)-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – 2° turno doppio ATP

McNally (USA)/Noskova (CZE)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – Quarti doppio WTA

NP Ore 21:00 Seidel (GER) [Q]-Gracheva (FRA) [Q] – Ottavi WTA

NP Ore 22:30 Shelton (USA) [5]-Lehecka (CZE) [32] – Ottavi ATP

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Stearns (USA)/Vondrousova (CZE) – Quarti doppio WTA

Court 3

Ore 17:00 Cabral (POR)/Miedler (AUT) [Alt]-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [8] – 2° turno doppio ATP

NP Ore 19:00 L. Kichenok (UKR)/Perez (AUS) [6]-Melichar-Martinez (USA)/Samsonova – Quarti doppio WTA

NP Ore 21:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Melo (BRA)/Zverev (GER) – 2° turno doppio ATP

Krejcikova (CZE)/Ostapenko (LAT) [WC]-Guo (CHN)/Panova – Quarti doppio WTA

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (tranne 19:55-00:00), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), femminile anche in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (match italiani)