Sport in tv oggi (venerdì 11 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e su Wimbledon con le semifinali del singolare maschile a tenere banco. Jannik Sinner affronterà nella seconda sfida di giornata Novak Djokovic e si prevede una partita particolarmente lottata, che tanto metterà in palio. Non solo lo sport con racchetta e pallina, ma tanto altro…

Nel ciclismo assisteremo alle frazioni del Tour de France, coi corridori attesi al Mur de Bretagna, mentre le atlete del Giro d’Italia femminile affronteranno una tappa particolarmente “nervosa” e piena di insidie. Inizierà anche il cammino del Setterosa nei Mondiali di pallanuoto a Singapore e partirà il week end del Motomondiale, sul tracciato del Sachsenring (Germania), senza dimenticare gli Europei di calcio femminile, con l’Italia che affronterà la Spagna e la Diamond League di atletica a Montecarlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 11 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

Venerdì 11 luglio

07.45 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Francia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: trap donne (75 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: trap uomini (75 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.05 Canoa slalom, Mondiali U23 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di Planet Canoe.

09.30 Mountain Bike, World Serie 2025: xcc elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.

09.45 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2025 a Madrid (Spagna): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.50 Moto2, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Giappone vs Croazia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.15 Mountain Bike, World Serie 2025: xcc elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.

10.35 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2025: sesta tappa – Diretta tv dalle 12.50 alle 14.00 su RaiSport HD, dalle 14.00 alla fine su Rai 2 HD; in streaming dalle 12.50 su RaiPlay e su Discovery+.

10.45 MotoGP, GP Germania 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.20 Superbike, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Italia vs Nuova Zelanda – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.00 Vela, Mondiali iQFoil 2025: ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.25 Ciclismo, Tour de France 2025: settima tappa – Diretta tv dalle 11.50 su Eurosport1 HD e dalle 14.45 su Rai 2 HD; in streaming dalle 11.50 su Discovery+ e su DAZN e dalle 14.45 su RaiPlay.

12.30 Lacrosse, Europei 2025: Italia vs Grecia – Diretta streaming sul canale Youtube Lax Tv.

13.15 Moto3, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Wimbledon 2025: semifinali singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sinner vs Djokovic 2° match e inizio programma alle 14.30 italiane)

14.45 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Grecia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Germania 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Superbike, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.05 Bmx, Europei 2025: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Atletica, Diamond League 2025 a Monaco – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming dalle 20.00 su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Arrampica sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Chamonix (Francia): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube International Federation of Sport Climbing.

20.00 Golf, Dick’s Open 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Portogallo vs Belgio – Diretta streaming su Uefa Tv.

22.00 Golf, Isco Championships 2025: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+ e su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NUOVA ZELANDA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 11.35

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.25

LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-FRITZ DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30)