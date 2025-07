Sport in tv oggi (sabato 26 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 26 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di scherma con le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile, mentre i Mondiali degli sport acquatici propongono i tuffi dalle grandi altezza e il team event di tuffi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Race e qualifiche del GP del Belgio per la F1, ma anche con le qualifiche e la gara-1 del GP d’Ungheria per la Superbike.

Al Tour de France andrà in scena la penultima tappa, che sembra essere rivolta agli attaccanti di giornata. L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale della Nations League di volley femminile, da non perdere le semifinali e le finali dei tornei di tennis della settimana tra Washington, Umago (atto conclusivo con Luciano Darderi), Kitzbuehel e Praga. Da seguire anche gli Europei di tiro a volo e tiro a segno, mentre in Germania proseguono le Universiadi e in Macedonia del Nord si disputano gli EYOF.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi anche con la prima frazione del Tour de France femminile e con l’avvio del Giro di Vallonia, senza dimenticarsi degli Europei di mountain bike con le gare giovanili. Sul piatto anche l’Euro League di beach soccer, gli Europei Under 18 di basket e i Mondiali Under 19 di volley, oltre alle amichevoli di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 26 luglio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro femminile, preliminari (diretta streaming su World Aquatics Tv)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE (Mondiali) – 20 metri femminile, round 5-6 (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

06.30 JUDO – Grand Slam a Ulanbaatar (diretta streaming su Judo Tv)

06.30 SCHERMA (Mondiali) – Spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre, fasi preliminari (diretta streaming sul canale Fencing Tv della FIE)

06.30 SCHERMA (Mondiali) – Sciabola femminile e sciabola maschile individuale, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Discovery+, FISU Tv)

09.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile/femminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 MULTISPORT – EYOF (diretta streaming su Italia Team Tv)

09.15 F3 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 TUFFI (Mondiali) – Team mixed (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics)

10.00 CANOA – Mondiali juniores/under 23, semifinali e finali (diretta streaming su ICF Canoe Planet)

10.00 CANOTTAGGIO – Mondiali juniores/under 23, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing)

11.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 FORMULA E – GP Londra, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

11.30 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country juniores maschile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

12.00 F1 – GP Belgio, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 CICLISMO – Tour de France, ventesima tappa: Natua-Portarlier (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics)

13.00 CICLISMO – Dookola Mazowska, quarta tappa: Kozienice-Kozienice (non è prevista diretta tv/streaming)

13.20 FORMULA E – GP Londra, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

13.30 CALCIO (amichevole) – Liverpool-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.30 CICLISMO – Giro di Vallonia, prima tappa: Nassogne-Nassogne (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

13.30 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.45 F2 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (amichevole) – Hannover-Cagliari (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 VOLLEY (Mondiali U19) – Italia-Egitto (diretta streaming su VBTV)

14.00 TENNIS – WTA 250 Praga, finale: Linda Noskova vs Marie Bouzkova (diretta tv su Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.15 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country juniores femminile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

14.30 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, finale: Alexander Bublik vs Arthur Cazaux (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – 3M Open, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

15.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 F1 – GP Belgio, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, canale Fencing Tv della FIE)

16.15 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country under 23 maschile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Cechia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cechia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, prima tappa: Vannes-Plumelec (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Kaiserlautern-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet juniores femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.05 FORMULA E – GP Londra, gara-1 (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, Mediaset Infinity, DAZN)

18.30 BASKET (Europei U18) – Italia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 ATLETICA – Giro di Castelbuono (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.15 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet juniores maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

19.15 BEACH SOCCER (Euro League femminile) – Italia-Svizzera (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

19.30 TENNIS – WTA 125 Palermo, semifinali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.15; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

20.00 TENNIS – ATP 250 Umago, finale: Luciano Darderi vs Carlos Taberner (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Brasile-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 BEACH SOCCER (Euro League maschile) – Italia-Estonia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.30 TENNIS – WTA 500 Washington, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

Domenica 27 luglio

01.00 TENNIS – ATP 500 Washington, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)