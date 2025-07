Sport in tv oggi (mercoledì 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 9 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove vanno in scena i quarti di finale: Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, mentre Flavio Cobolli se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic. Al Tour de France andrà in scena una fondamentale cronometro individuale, previsto grande spettacolo al Giro d’Italia femminile.

L’Italia incrocerà il Belgio nella Nations League di volley femminile, spazio anche agli Europei di calcio femminile e ai Mondiali di rugby under 20 con un fondamentale Italia-Georgia. Spazio anche ai Mondiali iQFOIL per la vela, ai Mondiali juniores e under 23 di canoa slalom e alla Coppa del Mondo di tiro con l’arca.

In serata la semifinale del Mondiale per Club di calcio tra PSG e Real Madrid. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 9 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 9 luglio

05.00 CICLISMO – Tour of Magnificient Qinghai, quarta tappa: Menyuan-Qilian (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-Brasile (diretta streaming su VBTV)

08.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Polonia (diretta streaming su VBTV)

08.03 CANOA SLALOM – Mondiali juniores/under 23, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a squadre maschile/femminile, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

10.35 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, quarta tappa: Castello Tesino-Pianezze (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+ dalle ore 12.45)

11.10 CICLISMO – Giro d’Austria, prima tappa: Steyr-Steyr (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS – Wimbledon, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-253; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW). Sinner-Shelton (secondo match dalle ore 14.00), Cobolli-Djokovic (secondo match dalle ore 14.30)

12.00 VELA – Mondiali iQFOIL, regate (diretta streaming sul canale YouTube di iQFOIL Class)

12.20 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Francia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

12.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 16) – Italia-Spagna (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-Serbia (diretta streaming su VBTV)

13.10 CICLISMO – Tour de France, quinta tappa: Caen-Caen, cronometro individuale (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

15.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Sudafrica-Scozia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

15.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Galles-Spagna (diretta streaming su The Rugby Channel)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Belgio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.30 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Ricurvo individuale maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Inghilterra-Olanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, UEFA Tv)

18.00 RUGBY (Mondiali Under 20) – Inghilterra-Australia (diretta streaming su The Rugby Channel)

18.00 RUGBY (Mondiali Under 20) – Nuova Zelanda-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Canada (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Olanda-Turchia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Italia-Georgia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

20.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Francia-Argentina (diretta streaming su The Rugby Channel)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Francia-Galles (diretta streaming su UEFA Tv)

21.00 CALCIO (Mondiale per Club, semifinale) – PSG-Real Madrid (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

23.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Cina (diretta streaming su VBTV)